Пятница, 30 августа, 2024

Губернатор Малков: Гимназия № 2 в Рязани откроется зимой

Автор: Алексей Самохин

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В ходе прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о прогрессе в реконструкции рязанской гимназии № 2 и планах по строительству новой школы в микрорайоне ДПР-7.

Губернатор сообщил, что основные строительные и реставрационные работы в гимназии № 2 практически завершены: сейчас ведется отделка помещений, монтаж окон и дверей, установка инженерных сетей и благоустройство территории. Малков отметил, что уже в ноябре гимназия будет полностью готова, и ученики смогут вернуться к учёбе зимой.

«Вторая гимназия была одной из запущенных стройплощадок, которую мы взялись завершать сразу же после моего прихода в область. Скоро она перестанет быть заброшенным комплексом полуразрушенных зданий и станет современным учебным заведением», — подчеркнул Малков.

Глава региона также затронул проблему перегруженных школ в микрорайоне ДПР-7, где существующие учебные заведения вынуждены работать в несколько смен. Он сообщил, что проектно-строительная документация для новой школы на 1650 мест уже подготовлена и проходит экспертизу. Стоимость строительства оценивается более чем в 3 миллиарда рублей.

Губернатор отметил, что такие средства невозможно выделить из областного бюджета, и потребуются федеральные инвестиции.

«У нас уже есть предварительное одобрение, и мы надеемся, что с новой школой этот вопрос будет решен в ближайшем будущем», — добавил Малков.

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