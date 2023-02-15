Губернатор Малков дал поручения на заседании правительства Рязанской области

Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области заслушал отчеты региональных министров и глав администраций об исполнении поручений.

Павел Малков поручил минстрою области совместно с администрацией Рязани проработать и представить предложения по поддержке жильцов дома на проезде Грибоедова, где разрушилась часть стены. Глава администрации Рязани Елена Сорокина доложила, что здание в настоящее время отключено от всех коммуникаций и полностью расселено. После прохождения предусмотренных процедур дом будет снесен. Жителям, решившим переехать в помещения маневренного фонда, предоставлены двухкомнатные отремонтированные помещения. Несколько семей приняли решение переехать к родственникам, некоторые жильцы находятся в центре социального обслуживания. В помещения маневренного фонда при необходимости закупят необходимую мебель и оборудование.

Губернатор отметил: «Решение о сносе этого дома понятно. Прошу подготовить предложения по поддержке людей, которые, по сути, остались без своего жилья. Семьям нужно определиться, как быть дальше, на что они могут рассчитывать. Нельзя оставлять людей наедине с этой проблемой».

Отчитываясь о проведенной работе по обращениям рязанцев из социальных сетей, министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун доложил, что на проблемных участках дороги «Рязань — Пронск» в начале февраля проведен ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью. Губернатор поручил проверить состояние дороги и при необходимости провести дополнительные работы.

И.о. главы администрации Скопина Ирину Ланину глава региона Павел Малков призвал уделять больше внимания мероприятиям по уборке улиц города и повысить качество этих работ. Местной администрации необходимо также усилить информирование жителей о планах по ремонту автодорог. В частности, в Скопине в текущем году проведут ремонт дороги по улице Карла Маркса и еще трёх улиц в микрорайонах Заречный и Октябрьский.

Губернатор попросил главу администрации Рязани Елену Сорокину держать на контроле вопрос с перерасчетом отплаты теплоснабжения и электроэнергии за январь жителям многоэтажек, попавших в зону крупной аварии на магистральной ветке теплосетей. По словам Елены Сорокиной, до конца февраля люди получат перерасчет. Информация по домам, где это нужно сделать, подготовлена и направлена в КВЦ.

В Клепиковском районе, в районе деревень Неверово и Озерки, ведется разработка участков в рамках работ по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. По словам главы администрации Дениса Ефанова, вырубка ведётся не на территории лесного фонда, а на заброшенных землях сельхозназначения. Губернатор обратил внимание главы района на необходимость своевременного информирования жителей о целях и объемах работ.

В Старожиловском районе в 2023 году отремонтируют лифт в стационаре местной больницы. В амбулатории села Хрущёво нужен был врач. По словам министра здравоохранения Александра Пшенникова, вопрос решен — участковый врач-терапевт работает там с декабря прошлого года, ему предоставлено служебное жилье. В Клепиковском районе ведется работа по 9 заявкам молодых специалистов-медиков на предоставление участков для индивидуального жилищного строительства.