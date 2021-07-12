Губернатор Любимов встретился с активистами ТОС «улица Пойменная»

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В понедельник, 12 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с активистами ТОС «улица Пойменная». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Николай Любимов осмотрел детские площадки, благоустройство которых закончили в 2019 году. Там заасфальтировали пешеходные дорожки, установили детское игровое оборудование и навес-беседку. В последующие годы ограждение детской площадки полностью заменили. На участке даже установили видеонаблюдение.

— Очень важен ваш положительный опыт по привлечению к благоустройству трудовых коллективов. В установке видеонаблюдения вам помогали сотрудники Рязанских городских распределительных электросетей. Такой симбиоз общественности и социально ответственных предприятий, бизнеса надо шире внедрять в практику, – подчеркнул Николай Любимов.

В 2020 году по инициативе ТОС обустроили пешеходный мост через ручей. Прилегающую территорию расчистили от поросли, траву окосили и убрали мусор.

— Благодаря такой работе улучшается социальная инфраструктура, повышается уровень комфорта и качества жизни людей. Вся наша работа должна строиться с опорой на мнение людей – только так можно добиться положительных результатов. На местах виднее, что требуется той или иной территории в первую очередь, что может подождать, а что отлагательств не терпит, — заключил губернатор.

Глава региона заметил, что результат ремонта или строительства объектов всегда эффективнее, если ход работ контролируют местные жители.