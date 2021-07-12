30.9 C
Рязань
Понедельник, 12 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоОрганы власти

Губернатор Любимов встретился с активистами ТОС «улица Пойменная»

Елена Лобанова
- Advertisement -

В понедельник, 12 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с активистами ТОС «улица Пойменная». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Николай Любимов осмотрел детские площадки, благоустройство которых закончили в 2019 году. Там заасфальтировали пешеходные дорожки, установили детское игровое оборудование и навес-беседку. В последующие годы ограждение детской площадки полностью заменили. На участке даже установили видеонаблюдение.  

— Очень важен ваш положительный опыт по привлечению к благоустройству трудовых коллективов. В установке видеонаблюдения вам помогали сотрудники Рязанских городских распределительных электросетей. Такой симбиоз общественности и социально ответственных предприятий, бизнеса надо шире внедрять в практику, – подчеркнул Николай Любимов.

В 2020 году по инициативе ТОС обустроили пешеходный мост через ручей. Прилегающую территорию расчистили от поросли, траву окосили и убрали мусор. 

— Благодаря такой работе улучшается социальная инфраструктура, повышается уровень комфорта и качества жизни людей. Вся наша работа должна строиться с опорой на мнение людей – только так можно добиться положительных результатов. На местах виднее, что требуется той или иной территории в первую очередь, что может подождать, а что отлагательств не терпит, — заключил губернатор. 

Глава региона заметил, что результат ремонта или строительства объектов всегда эффективнее, если ход работ контролируют местные жители.

  • Губернатор Любимов встретился с активистами ТОС "улица Пойменная"
  • Губернатор Любимов встретился с активистами ТОС "улица Пойменная"
  • Губернатор Любимов встретился с активистами ТОС "улица Пойменная"
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]