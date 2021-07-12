Губернатор Любимов встретился с активистами ТОС «улица Пойменная»

В понедельник, 12 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с активистами ТОС «улица Пойменная». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Николай Любимов осмотрел детские площадки, благоустройство которых закончили в 2019 году. Там заасфальтировали пешеходные дорожки, установили детское игровое оборудование и навес-беседку. В последующие годы ограждение детской площадки полностью заменили. На участке даже установили видеонаблюдение.
В 2020 году по инициативе ТОС обустроили пешеходный мост через ручей. Прилегающую территорию расчистили от поросли, траву окосили и убрали мусор.
Глава региона заметил, что результат ремонта или строительства объектов всегда эффективнее, если ход работ контролируют местные жители.