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Среда, 30 июня, 2021
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Губернатор Любимов продлил антикоронавирусные ограничения

7info
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил антикоронавирусные ограничения в регионе. Распоряжение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

До 19 июля продлевается режим самоизоляции пожилых граждан, не состоящих в трудовых отношениях. Работающим пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

До 19 июля продлевается запрет на работу кафе, ресторанов в ночное время. С 01.00 до 06.00 заведения общепита могут работать только на вынос.

Особый режим работы учреждения соцзащиты продёл до 2 августа.

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