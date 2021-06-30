Губернатор Любимов продлил антикоронавирусные ограничения

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов продлил антикоронавирусные ограничения в регионе. Распоряжение опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

До 19 июля продлевается режим самоизоляции пожилых граждан, не состоящих в трудовых отношениях. Работающим пенсионерам, людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

До 19 июля продлевается запрет на работу кафе, ресторанов в ночное время. С 01.00 до 06.00 заведения общепита могут работать только на вынос.

Особый режим работы учреждения соцзащиты продёл до 2 августа.