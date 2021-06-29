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Вторник, 29 июня, 2021
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Губернатор Любимов анонсировал возможное усиление ограничительных мер

7info
Губернатор Любимов анонсировал возможное усиление ограничительных мер
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Рязанская область в случае необходимости усилит коронавирусные ограничительные меры, заявил 29 июня губернатор Николай Любимов.

Выступая на заседании регионального правительства и. о. руководителя регионального Роспотребнадзора Ирина Акимова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19. За две недели заболеваемость выросла на 34%, в первую очередь увеличилось число заболевших среди граждан возрастной группы 18-29 лет, подростков. Коэффициент распространения инфекции — 1,6.

Заболеваемость в Рязанской области ниже общероссийской, но прослеживается тенденция роста. Необходимо повышать темпы вакцинации, считает Акимова.

Любимов назвал обстановку в области непростой, напряжённой. Заболеваемость растёт отчасти из-за несоблюдения масочного режима, социальной дистанции.

Если ситуация не изменится, придётся усиливать антикоронавирусные меры, подчеркнул губернатор. По его словам, темпы вакцинации нужно усиливать, людей необходимо убеждать сделать прививку, а не заставлять.

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