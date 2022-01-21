Губернатор Любимов поручил усилить работу по диагностике коронавируса и вакцинации

Губернатор Рязанской области заявил о необходимости быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом глава региона сообщил на своей официальной странице Вконтакте.

На заседании оперштаба власти обсудили меры по борьбе с инфекцией: закупка экспресс-тестов, перевод на людей из группы риска на удалённую работу, поддержка бизнеса.

Кроме того, как заявил Любимов, с 10 февраля на территории рязанской горбольницы №10 заработает постоянный центр вакцинации.