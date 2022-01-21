-6.9 C
Рязань
Пятница, 21 января, 2022
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Губернатор Любимов поручил усилить работу по диагностике коронавируса и вакцинации

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области заявил о необходимости быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом из-за нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом глава региона сообщил на своей официальной странице Вконтакте. 

На заседании оперштаба власти обсудили меры по борьбе с инфекцией: закупка экспресс-тестов, перевод на людей из группы риска на удалённую работу, поддержка бизнеса. 

Кроме того, как заявил Любимов, с 10 февраля на территории рязанской горбольницы №10 заработает постоянный центр вакцинации. 

«Поручил максимальными темпами вести вакцинацию от коронавируса, обеспечить своевременную диагностику COVID-19, в том числе за счет использования экспресс-тестов, постоянно контролировать наличие лекарств и готовность нашего здравоохранения в целом», — написал политик.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,884ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img