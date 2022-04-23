Губернатор Любимов посетил Пасхальную ярмарку на площади Победы

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Пасхальную ярмарку на площади Победы перед зданием МКЦ, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Любимов осмотрел торговую площадку, ознакомился с ассортиментом и ценами на неё, пообщался с покупателями и продавцами.
На ярмарке представлена продукция производителей из Рязани, Скопина, Рязанского, Сапожковского, Спасского и Шиловского районов — всего более 100 видов товаров, в том числе куличи, творог, яйца, мед, продукты пчеловодства, травяные чаи, сувениры, изделия ручной работы.
На также территории работают фуд-зоны, проводятся мастер-классы по декорированию сувенирных пасхальных яиц и деревянных игрушек, росписи пряников, завариванию чая, изготовлению свечей.