Губернатор Любимов посетил Пасхальную ярмарку на площади Победы

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Пасхальную ярмарку на площади Победы перед зданием МКЦ, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Любимов осмотрел торговую площадку, ознакомился с ассортиментом и ценами на неё, пообщался с покупателями и продавцами.

На ярмарке представлена продукция производителей из Рязани, Скопина, Рязанского, Сапожковского, Спасского и Шиловского районов — всего более 100 видов товаров, в том числе куличи, творог, яйца, мед, продукты пчеловодства, травяные чаи, сувениры, изделия ручной работы.

На также территории работают фуд-зоны, проводятся мастер-классы по декорированию сувенирных пасхальных яиц и деревянных игрушек, росписи пряников, завариванию чая, изготовлению свечей.

«Корпорация развития Рязанской области, Центр бережливого производства впервые попробовали это сделать. Мне понравилось: все организовано красиво, эстетично, в стилистике бренда Рязанской области. В данном случае мы получили еще одну территорию для притяжения жителей, туристов. Здесь можно гулять, покупать, в том числе сувенирную продукцию, участвовать в мастер-классах. Такое место просится, чтобы организовывать здесь тематические ярмарки систематически. Но последнее слово всегда за людьми. Если им понравится и мы услышим положительные отклики, значит, будем делать здесь ярмарки в постоянном формате. Важно, чтобы у рязанцев была возможность отдохнуть и купить продукцию подешевле, а наши предприниматели смогли представить свои товары и реализовать их», — сказал губернатор.