9.7 C
Рязань
Суббота, 23 апреля, 2022

Губернатор Любимов посетил Пасхальную ярмарку на площади Победы

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Губернатор Любимов посетил Пасхальную ярмарку на площади Победы

Александр Ильин

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Пасхальную ярмарку на площади Победы перед зданием МКЦ, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Реклама -

Любимов осмотрел торговую площадку, ознакомился с ассортиментом и ценами на неё, пообщался с покупателями и продавцами. 

На ярмарке представлена продукция производителей из Рязани, Скопина, Рязанского, Сапожковского, Спасского и Шиловского районов — всего более 100 видов товаров, в том числе куличи, творог, яйца, мед, продукты пчеловодства, травяные чаи, сувениры, изделия ручной работы.

На также территории работают фуд-зоны, проводятся мастер-классы по декорированию сувенирных пасхальных яиц и деревянных игрушек, росписи пряников, завариванию чая, изготовлению свечей. 

«Корпорация развития Рязанской области, Центр бережливого производства впервые попробовали это сделать. Мне понравилось: все организовано красиво, эстетично, в стилистике бренда Рязанской области. В данном случае мы получили еще одну территорию для притяжения жителей, туристов. Здесь можно гулять, покупать, в том числе сувенирную продукцию, участвовать в мастер-классах. Такое место просится, чтобы организовывать здесь тематические ярмарки систематически. Но последнее слово всегда за людьми. Если им понравится и мы услышим положительные отклики, значит, будем делать здесь ярмарки в постоянном формате. Важно, чтобы у рязанцев была возможность отдохнуть и купить продукцию подешевле, а наши предприниматели смогли представить свои товары и реализовать их», — сказал губернатор.

«Если рязанцам такой формат в центре города будет удобен, то, конечно же, мы будем проводить событийные ярмарки постоянно. Я уверен, что мы найдем поводы, а также предпринимателей разных отраслей, которые будут готовы представить качественную продукцию рязанского бренда. Мы должны понимать, что рязанское качество ничем не уступает иностранному. И уже готовы заменить те продукты, которые выпали из оборота. Такие ярмарки как раз показывают то, что люди приходят сюда именно за местной продукцией – качественной и доступной», — отметил зампред правительства региона Артем Никитин.

Губернатор Любимов посетил Пасхальную ярмарку на площади Победы

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяС патриотического плаката на здании рязанского МКЦ убрали американского военного
Комментарии для сайта Cackle