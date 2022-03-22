Губернатор Любимов поручил расширить ярмарочную торговлю в Рязанской области

Губернатор Николай Любимов поручил проработать дополнительные меры по расширению ярмарочной торговли в Рязанской области. Поручение он дал 22 марта на заседании регионального правительства.
Глава региона отметил, что в последнее время часто стали появляться информационные вбросы об исчезновении с прилавков тех или иных товаров. По его словам, это можно расценивать как попытку создания ажиотажного спроса. Главным ответом на попытки дестабилизировать обстановку с продовольствием в Рязанской области являются ярмарки выходного дня.
Любимов добавил, что необходимо проработать доступность таких ярмарок не только для покупателей, но и для продавцов. В числе задач также – увеличение числа производителей и ассортимента.
Продумать дополнительные меры по расширению ярмарочной торговли поручено региональным Минэку и Минсельхозу, а также администрации Рязани.