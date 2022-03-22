Губернатор Любимов поручил расширить ярмарочную торговлю в Рязанской области

Губернатор Николай Любимов поручил проработать дополнительные меры по расширению ярмарочной торговли в Рязанской области. Поручение он дал 22 марта на заседании регионального правительства.

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Глава региона отметил, что в последнее время часто стали появляться информационные вбросы об исчезновении с прилавков тех или иных товаров. По его словам, это можно расценивать как попытку создания ажиотажного спроса. Главным ответом на попытки дестабилизировать обстановку с продовольствием в Рязанской области являются ярмарки выходного дня.

– Это отработанные прямые логистические цепочки, широкий ассортимент, гарантия цен ниже магазинных, отменное качество и свежесть. Это один из элементов продовольственной безопасности региона, – сказал он. – Считаю, что расширение этой практики сейчас будет только на пользу.

Любимов добавил, что необходимо проработать доступность таких ярмарок не только для покупателей, но и для продавцов. В числе задач также – увеличение числа производителей и ассортимента.

– Не сомневаюсь, что сегодня вам под силу и увеличение масштабов и привлечение большего числа покупателей и продавцов, – сказал глава региона.

Продумать дополнительные меры по расширению ярмарочной торговли поручено региональным Минэку и Минсельхозу, а также администрации Рязани.