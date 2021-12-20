Губернатор Любимов объяснил необходимость строительства моста-дублёра через Оку

Губернатор Рязанской области Николай Любимов во время пресс-конференции 20 декабря рассказал, что вопрос строительства моста-дублёра через Оку был решён на основе рекомендаций специалистов после изучения транспортных проблем Рязани.

Глава региона отметил, что новый мост необходим. Вдруг что-то случится с действующим по дороге на Солотчу? Тем более, что проблемы возникали даже при его ремонте.

Правительство понимает необходимость расширить дороги на подъезде к нему, соединить Северный обход с трассой М5. Этот вопрос также будет решаться.

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При строительстве моста постараются минимизировать проблемы для жителей Дядькова и близлежащих сёл.