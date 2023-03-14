Вторник, 14 марта, 2023
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Губернатор Клычков рассказал о судьбе орловцев, отрезанных от мира половодьем

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Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал, что жители села Орево оказались отрезаны от окружающего мира из-за размытия плотины, написал Орелград.

По его словам, в сложную ситуацию попали восемь жилых домов.

«Угрозы подтопления для них нет. Одну женщину отселили к родственникам», – отметил Клычков.

Губернатор уточнил, что плотина от воды уже освободилась, но дежурный пост остается. В Орле подтоплено 17 частных домовладений, добавил он.

Клычков уточнил, что ситуация под контролем.

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