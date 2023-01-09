Губернатор Гладков предупредил белгородцев о тяжелом году

Наступивший 2023 год будет тяжелым для Белгородской области, процитировал главу региона Вячеслава Гладкова портал «Бел.Ру».

«Непростой, абсолютно очевидно, выдастся год. Задача — правильно сделать выводы. В сложных финансовых условиях мы понимаем, что сокращение налога на прибыль начало происходить со второго полугодия 2022 года», — отметил губернатор.

Он обратил внимание на сокращение областного бюджета. Потери составили 39 миллиардов рублей.

При этом Гладков уточнил, что власти выполнили обязательства, которые брали перед людьми. Несколько объектов введут в эксплуатацию в январе.