Пятница, 17 февраля, 2023
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Губернатор Гладков ответил на слухи о переселении белгородцев в старые хрущевки

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Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о переселении жителей Белгородской области из приграничья в старые маленькие хрущевки, написал «Открытый Белгород».

Один из белгородцев спросил его, правда ли, что в регионе закончились новостройки. Глава региона опроверг эти сведения.

«Ничего не закончилось. Мы сейчас утверждаем порядок выдачи жилья, согласовываем с министерством строительства», – пояснил Гладков.

По его словам, предоставить квартиры всем одновременно — невозможно, его будут давать отдельно в каждом муниципалитете.

Гладков добавил, что белгородские власти выполнят все решения президента Владимира Путина, и новое жилье уже стоится.

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