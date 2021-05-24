ГУ противодействия коррупции Рязанской области проводило проверки не согласованные с прокуратурой

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Прокуратура выявила нарушения в работе главного управления противодействия коррупции Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выявлены факты проведения должностными лицами внеплановых выездных проверок юридических лиц в нарушение обязательных требований без согласования с прокуратурой области.

По результатам проверки прокуратурой области руководителю главного управления внесено представление, в отношении должностных лиц управления возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ, которые рассмотрены, 3 виновных лица привлечены к административной ответственности.