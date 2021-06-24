31 C
Рязань
Четверг, 24 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбществоТуристу на заметку

Грузию в мае посетили 10 тыс. туристов из России

7info7
Грузию в мае посетили 10 тыс. туристов из России
- Advertisement -

Грузию за последний месяц посетили 10 тыс. россиян, их число растет, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения и закрытую с российской стороны сухопутную границу. Об этом «Известиям» заявил представитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

Последний раунд телефонных переговоров между представителями Грузии и РФ прошел 22 июня. По словам Абашидзе, Тбилиси проинформировал российских коллег о решении открыть сухопутные границы для туристов из России, однако практического наполнения эта тема не получила.

При этом число российских туристов в стране, несмотря на действующие запреты, растет и уже достигает десятков тысяч человек, подчеркнул представитель грузинского премьера.

Сейчас россияне добираются в закавказскую республику с пересадками в Ереване, Стамбуле, Риге или Минске. Кроме того, по данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», более 60% пересадок проходятся на белорусскую столицу.

«Среди тех, кто купил билеты в Грузию с 1 мая, по данным продаж «Туту.ру», 61% добирались или планируют добираться через Минск, 22% — через Стамбул, 9% — через Ригу», — пояснили в сервисе.

По данным продаж центра, средний чек по оформленным в Грузию билетам с 1 мая по 22 июня составляет 20,1 тыс. рублей в одну сторону. На июль билеты в Грузию с пересадками продают по цене от 13–14 тыс. рублей в одну сторону.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Горы и предубеждение: Грузию за месяц посетили 10 тыс. россиян

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]