Татьяна Проводина

Григорий Парсентьев подал документы для регистрации на выборы губернатора Рязанской области от «Справедливой России»

Фото со страницы Избирательной комиссии Рязанской области ВКонтакте

Григорий Парсентьев подал документы для регистрации на выборы губернатора Рязанской области от «Справедливой России».

О подаче документов говорится в сообщении на странице избиркома Рязанской области ВКонтакте.

«В избирательную комиссию Рязанской области пакет документов предоставил кандидат в губернаторы Рязанской области, представленный региональным отделением социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Григорий Парсентьев»

Также справоросс представил три кандидатуры в избирком региона. В случае избрания Григория Парсентьева одну из них наделят сенаторскими полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

В числе предложенных кандидатур – член совета регионального отделения партии Александр Аверин, депутат Рязанской городской думы Андрей Семенюк и офицер спецназа Геннадий Игнатов.

Приём документов для регистрации на предстоящих губернаторских выборах в Рязанской области начался 17 июля и завершится 27 июля в 18 часов.

Григорий Парсентьев подал документы для регистрации на выборы губернатора Рязанской области от «Справедливой России»
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