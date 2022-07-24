Григорий Парсентьев подал документы для регистрации на выборы губернатора Рязанской области от «Справедливой России».
О подаче документов говорится в сообщении на странице избиркома Рязанской области ВКонтакте.
Также справоросс представил три кандидатуры в избирком региона. В случае избрания Григория Парсентьева одну из них наделят сенаторскими полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.
В числе предложенных кандидатур – член совета регионального отделения партии Александр Аверин, депутат Рязанской городской думы Андрей Семенюк и офицер спецназа Геннадий Игнатов.
Приём документов для регистрации на предстоящих губернаторских выборах в Рязанской области начался 17 июля и завершится 27 июля в 18 часов.