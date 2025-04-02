Григорий Багров: «По-настоящему всё начиналось в Рязани»

На ТНТ стартовал новый сериал «Афоня» (16+). В одном из эпизодов зрители могут увидеть известного артиста Григория Багрова. В его портфолио — множество ролей в кино и театре, зрители знают его по обширной галерее ярких драматических и комедийных персонажей.

Но мало кто знает, что свою карьеру Григорий начинал в Рязанском Театре юного зрителя. Корреспонденту 7info актёр рассказал о своих первых ролях, о том, что для него значит Рязань, поразмышлял об актёрской профессии и, конечно, раскрыл интересные подробности съёмок нового сериала.

— Григорий, некоторое время вы служили в Рязанском ТЮЗе. Расскажите, в каких постановках были задействованы? Какие впечатления произвела на вас работа в Рязани?

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В Рязани я проработал совсем недолго, буквально несколько месяцев. Но именно эта работа и стала началом моей актерской профессии. Сначала был срочный ввод на роль Тома Сойера в спектакле «Приключения Тома Сойера». Конечно, это была очень большая роль для первого выхода на сцену. Но меня поддерживали мои бывшие однокурсники, которые уже работали в театре.

Затем была роль Иванушки-дурачка в спектакле «Конёк-Горбунок». Это было очень полезное, плодотворное время. Время учиться, набираться опыта. Необходимо было понимать, что такое сцена.

Хоть я был и из актёрской семьи, и в детстве не раз приходилось выходить на сцену, но по-настоящему, конечно, всё начиналось в Рязани.

— А сама Рязань как вас приняла? Удалось ли найти здесь друзей? Какие впечатления остались от города?

Рязань встретила меня очень хорошо, у нас был замечательный коллектив и творческая атмосфера. И опять же рядом было много моих однокурсников. Поэтому мне было комфортно. И город симпатичный. Я очень часто ходил гулять, просто так, бесцельно, по улицам, паркам. Особенно запомнились Соборная площадь рядом с театром, кремль. Невероятные виды! Вспоминаю ваш город очень тихим и приятным.

– А сейчас удаётся бывать в Рязани?

Иногда бываю в вашем городе проездом. Могу сказать, конечно, Рязань изменилась. Тогда это был всё-таки более провинциальный город, как, собственно, и все города, находящиеся в непосредственной близости к столице. А сейчас это очень современный и красивый город.

— Зрители могут увидеть вас в новом сериале «Афоня» на ТНТ. У вас эпизодическая роль, но всё-таки что это за персонаж? Расскажите о нём!

В сериале «Афоня», да, у меня крошечная, эпизодическая роль. Я играл продавца пылесосов. Такого нелепого неудачника, надеюсь, вызывающего улыбку. Очень люблю такие роли, ведь они имеют свою ценность. В них всё сконцентрировано, и они должны быть яркими. Надеюсь, что у нас получилось.

— Порой герои, которые появляются в эпизодах, западают в душу зрителей не меньше основных. А сложно ли работать над эпизодической ролью? Ведь за какие-то минуты, а то и секунды нужно показать целый характер!

Любой сериал, и «Афоня» не исключение, состоит из множества ролей, в том числе и таких небольших. Но все эти эпизодники и появляющиеся персонажи в сущности и составляют кости, объём, материю, из которой получается продукт, творческое произведение.

Конечно, непросто играть большие, главные роли, тащить сюжет через много серий. Возможно, отдача от больших ролей и больше, но я очень люблю именно маленькие роли. Концентрации образов (благодаря таким ролям) в творческой биографии артиста гораздо обширнее. И это бесценный опыт.

Есть разные роли: и большие, и маленькие, и средние, но всё это — роли. Это профессия. Непростая, но любимая.

— Как проходила работа над сериалом «Афоня» на киноплощадке? Судя по описанию, в сериале поднимается тема добрососедства. Удалось ли принцип добрососедства применить и во время съёмок?

Чем смешней история, тем сложнее её снимать. Но на площадке, помню, было весело, комфортно. Царила очень хорошая атмосфера.

Во время съемок большую роль играли «спецэффекты»: что-то иногда коротит, что-то ломается. Например, в нашей сцене было много дублей, и бедный пылесос таки и не выдержал. Но когда всё задуманное в кадре получается, тогда всё происходит легче. И работа идёт!

— Сериал добавляет в нашу жизнь немного мистики, там появляется домовой! А как вы думаете, есть ли какие-то силы, которые «приглядывают» за нами и помогают нам в реальной жизни?

Мне кажется, немного мистики присутствует везде. И в кино, и в театре, и в нашей повседневной, обычной жизни. Наверное, каждый, даже самый чёрствый реалист, в глубине души верит в чудеса. Наверное, поэтому и необходимо посмотреть сериал «Афоня».

— Почему ещё, на ваш взгляд, необходимо посмотреть сериал «Афоня»?

Такие фильмы делают нас добрее. Как прекрасно меня встретила Рязань, в которой живут такие замечательные люди, в начале моей актерской карьеры. Я думаю, и так же прекрасно жители встретят этот весёлый, легкий, конечно, добрососедский фильм!

Во времена, когда телевизоры были далеко не в каждой квартире, соседи собирались в одной квартире. Вот и пример добрососедства. А этот сериал, думаю, можно смотреть всей семьёй.

Спасибо большое, Рязань. Солнечной весны и приятного просмотра!