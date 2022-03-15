Врач-дерматовенеролог Рязанского кожвендиспансера Сергей Политов рассказал, что надо знать про онихомикоз (грибок ногтей).

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Что такое грибок ногтей и что является причиной его появления?

Грибок ногтей (онихомикоз) – это заразное заболевание, поражающее ногтевые пластины на руках и ногах. Его возбудители – группа микроскопических грибов.

Как происходит заражение?

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В норме чешуйки, из которых состоит ногтевая пластина, плотно прилегают друг к другу. Если ноготь поражен грибком, эта связь становится менее прочной и чешуйки вместе со спорами возбудителя отторгаются и попадают во внешнюю среду, являясь источником заражения.

Где можно заразиться?

Чаще всего заражение происходит в местах общественного пользования, где создаются идеальные условия для длительного сохранения жизнеспособности возбудителя во внешней среде – высокая влажность и благоприятная температура, это общественные бани, сауны, бассейны, душевые. Часто возникают и случаи внутрисемейного инфицирования, а так же массовое заражение в войсках.

Заразиться можно посредством использования резиновых тапочек, средств личной гигиены (мочалок, полотенец, маникюрных ножниц, пилочек, щипцов и т.д.), а так же ковриков и решёток в ванных комнатах, на которые попали чешуйки ногтевых пластин больного, пораженные спорам грибка.

На что необходимо обратить внимание при подозрении на заражение грибком ногтей?

Если вы подозреваете наличие у себя грибка ногтей, обратите внимание на следующие типичные для данного заболевания симптомы: изменение цвета ногтевой пластинки, шероховатость её поверхности, расслоение, образование белых пятен под ней, потеря блеска, тусклость, мутность, её отслоение, крошение, утолщение либо истончение вплоть до выраженного разрушения.

Чем опасен грибок ногтей, и почему его необходимо лечить?

Нелеченый грибок ногтей является не только косметической и эстетической проблемой. Он может стать серьезной угрозой для здоровья. Дело в том, что микроскопический грибок – это мощный аллерген, при длительном существовании в организме человека он может вызвать сильную аллергическую реакцию, которая в свою очередь усугубляет течение таких заболеваний как бронхиальная астма и атопический дерматит, что может вызвать их обострение и прогрессирование.

Что необходимо помнить?

Важно помнить, что самолечение – не всегда оказывается эффективным, а подчас может быть и опасным. Часто местных средств (мазей, кремов, гелей, лаков, растворов) оказывается недостаточно, а грамотную системную терапию может назначить только специалист. Если вы подозреваете наличие у себя грибка ногтей, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

От чего будет зависеть объём и длительность лечения?

Продолжительность и объём лечения определяются доктором индивидуально для каждого пациента в зависимости от площади и объёма поражения ногтевых пластин, а так же наличия у человека сопутствующих заболеваний. Лечение всегда продолжается до полного отрастания здоровой ногтевой пластины и получения отрицательного результата анализа на грибок. Срок обновления ногтевых пластин на раках составляет около 4-6 месяцев, на ногах – 8-12, он так же зависит от времени года, возраста и общего состояния здоровья. То есть если, например, у пациента наблюдается грибковое поражение ногтей на ногах приблизительно на половину площади, то лечение займёт около 4-6 мес. Местное лечение назначается тогда, когда наблюдается единичное поражение ногтевых пластин со стороны свободного края или состояние здоровья пациента не позволяет назначить препарат внутрь, так же полезно использовать наружные средства для профилактики если в семье есть человек с грибковой инфекцией ногтей, а так же при посещении бассейна. Само по себе это заболевание не представляет опасность для жизни, а препараты, применяемые внутрь без соблюдения рекомендаций могут серьезно повлиять на состояние печени, вот почему они всегда назначаются под строгим контролем лечащего врача. Существуют и альтернативные методы лечения. Например, в ГБУ РО «ОККВД» успешно применяется методика лазерного лечения грибка ногтей. Аппарат Harmony XL Pro позволяет проводить эффективное лечение распространённых форм грибкового поражения ногтевых пластин без приёма препаратов внутрь. Лазерное излучение воздействует на грибок, уничтожая его, а так же воздействует на кровеносные сосуды, расположенные под ногтевой пластиной и улучшает кровоток в области ногтя, что ускоряет темпы его роста. Для повышения эффективности процедуры перед её выполнением рекомендуется воспользоваться услугой аппаратного педикюра, которая так же выполняется в нашем диспансере. Количество сеансов, показания и противопоказания к выполнению процедуры обговариваются с лечащим врачом индивидуально.

Какова профилактика заражения?

К мерам индивидуальной профилактики относится использование личной обуви (резиновых тапочек) при посещении бань, саун, бассейнов, душевых. При наличии в семье больного, он должен пользоваться индивидуальной обувью и средствами личной гигиены (полотенцами, мочалками, маникюрными ножницами, пилочками, щипцами и т.д.). Должна проводиться регулярная санитарная обработка ванны, ковриков и решеток в ванной комнате после мытья. Так же к профилактическим мероприятиям можно отнести обработку обуви ультрафиолетовым облучением (специальные сушки), спреями, содержащими противогрибковые препараты, а так же стирку и глажку носков.