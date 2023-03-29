Градозащитники просят прокуратуру помочь изъять у собственника «Редутный дом»

Представители ВООПИиК обратились в генеральную прокуратуру РФ с просьбой понудить начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области М. М. Дорофеева обратиться в суд с требованием об изъятии у недобросовестного собственника объекта культурного наследия «Редутный дом», расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Семинарская, д. 48. Об этом сообщается в официальной группе общества ВКонтакте.

Авторы обращения пишут, что объект культурного наследия несколько лет находится в аварийном состоянии, собственник мер к исправлению ситуации не предпринимает.

— Кричащее состояние памятника и бездействие уполномоченных госорганов бросают тень на институты государственной власти в регионе, — говорится в сообщении.

Градозащитники призывают неравнодушных рязанцев направлять подобные обращения о любых исторических памятниках, находящихся в ненадлежащем состоянии.