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GPS-координаты помогли найти педофила в Екатеринбурге

Елена Лобанова
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GPS-координаты помогли найти педофила, который совращал маленькую дочь в Екатеринбурге. Об этом сообщает РЕН ТВ. 

Мужчину нашли по фотографии. Отследив место, где был сделан снимок с обнаженной девочкой, удалось найти педофила. Правоохранители задержали 56-летнего мужчину. 

— Выяснилось, что в один из вечеров января 2018 года мужчина совершил действия сексуального характера в отношении своей маленькой дочери. Тогда ей не было и 6 лет. Девочка обучается в школе-интернате, — говорится в сообщении. 

Мужчины воспитывает дочь самостоятельно, так как его жена умерла. Задержанный признался, что делал обнаженные снимки девочки, демонстрируя свои половые органы перед маленькой дочерью. 

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело.

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