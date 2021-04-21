GPS-координаты помогли найти педофила в Екатеринбурге

GPS-координаты помогли найти педофила, который совращал маленькую дочь в Екатеринбурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчину нашли по фотографии. Отследив место, где был сделан снимок с обнаженной девочкой, удалось найти педофила. Правоохранители задержали 56-летнего мужчину.
Мужчины воспитывает дочь самостоятельно, так как его жена умерла. Задержанный признался, что делал обнаженные снимки девочки, демонстрируя свои половые органы перед маленькой дочерью.
По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело.