Готовивший покушение на митрополита Тихона террорист оказался сторонником Навального*

Один из двух террористов, которые готовили покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Москве, оказался сторонником Алексея Навального*, сообщил военный обозреватель Борис Рожин в телеграм-канала.

Предположительно, речь идет о клирике Никите Иванковиче. Его запечатлели на фоне украинского флага, а также с символикой в поддержку Навального*.

«Один из двух террористов, которые готовили по заданию украинских спецслужб теракт с целью убийства крымского митрополита, оказался персонажем с чудесной биографией — там и поддержка Украины, и поддержка Навального*. К вопросу о том, кого готовили в организации Навального* на денюжки USAID», — отметил Рожин.

ФСБ сообщила в пятницу, что предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), его планировали совершить по заданию украинских спецслужб.

Реклама

Задержанными оказались помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Они должны были установить взрывное устройство в Сретенском монастыре в конце февраля.

После покушения фигуранты должны были покинуть Россию с украинскими паспортами.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.