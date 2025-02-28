Готовивший покушение на митрополита Тихона террорист оказался сторонником Навального*

Один из двух террористов, которые готовили покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) в Москве, оказался сторонником Алексея Навального*, сообщил военный обозреватель Борис Рожин в телеграм-канала.
Предположительно, речь идет о клирике Никите Иванковиче. Его запечатлели на фоне украинского флага, а также с символикой в поддержку Навального*.
ФСБ сообщила в пятницу, что предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), его планировали совершить по заданию украинских спецслужб.
Задержанными оказались помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. Они должны были установить взрывное устройство в Сретенском монастыре в конце февраля.
После покушения фигуранты должны были покинуть Россию с украинскими паспортами.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.