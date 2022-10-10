Гость жестоко зарезал хозяина на глазах его сына и пытался изнасиловать соседку

В Хабаровском крае за совершение убийства с особой жестокостью осуждён мужчина, 1990 года рождения. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление совершено в июле 2021 года в посёлке Джонка Нанайского района Хабаровского края. Убийца пришёл в гости к односельчанину. Мужчины выпивали, супруга хозяина попросила гостя удалиться, тот начал бить женщину.

За жену вступился муж, преступник сначала избил знакомого, затем нанёс не менее 54 ударов ножом. Свидетелем убийства стал несовершеннолетний ребёнок погибшего.

Затем убийца попытался изнасиловать знакомую семьи, но женщина оказала активное сопротивление.

Суд признал мужчину виновным, назначив наказание — 23 года лишения свободы. Первые 10 лет преступник проведёт в тюрьме, затем отправится в колонию особого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Вступил ли приговор в силу, не уточняется.

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