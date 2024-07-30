Вторник, 30 июля, 2024

Госдума запретила треш-стримы

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от Freepik

Госдума приняла законопроект, запрещающий распространение информации, содержащей изображение противоправных и насильственных действий, в том числе так называемые треш-стримы.

Закон вводит определение «треш-стримов» как информации, которая оскорбляет человеческое достоинство, содержит изображение противоправных действий и распространяется с низменных побуждений. Владельцы социальных сетей будут обязаны проводить мониторинг в поисках такой информации.

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» дополняется нормами, запрещающими распространение треш-стримов среди детей. Президент РФ получает право устанавливать ограничения доступа к информации своими актами в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Роскомнадзор будет обязан ограничивать доступ к сайтам с запрещенной информацией по требованию Генпрокуратуры. Соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен актами президента РФ, будет обязательным.

Административный штраф за распространение негативного контента составит для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, для юридических — от 800 тысяч до 1 млн. Также возможна конфискация оборудования, которую использовали для создания видеороликов.

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