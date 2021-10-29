Госдума рассказала, какие законы вступят в силу в ноябре

Пресс-служба Госдумы рассказала, какие законы вступят в силу в ноябре.

С 1 ноября в России введут реестр мощностей технологического оборудования для производства этилового спирта или алкогольной продукции.

Производители алкоголя без добавления этилового спирта (за исключением производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, новый закон позволит более эффективно бороться с подделкой спиртного и защитить здоровье россиян.

С 1 ноября по 31 декабря граждане смогут предоставить в банк заявление и справку о перенесённом коронавирусе, чтобы изменить условия кредита. Это можно будет сделать, если доход человека не позволяет исполнять условия кредитного договора.

При реструктуризации долга можно сделать так, чтобы штрафы и пени не начислялись.

На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Усилится контроль за драгоценными металлами. Юрлица, осуществляющие их добычу, а также фирмы и ИП, занимающиеся их обработкой, использованием в производственных и научных целях, смогут добровольно внести необходимую информацию в специальную систему ГИИС ДМДК.

Учёные, музейные работники этого делать не обязаны.

Компании и ИП должны передать данные об их корпоративных номерах до 30 ноября 2021 года. Иначе эти карты заблокируют 1 декабря. Работники, пользующиеся этими картами, должны подтвердить информацию. Всё это можно сделать на портале Госуслуг.