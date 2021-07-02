Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Скопинском районе

Пресс-служба рязанского УГИБДД сообщила подробности трагического ДТП в Скопинском районе.
Авария случилась 2 июля в 09.30 на 275 километре автодороги Р-22 «Каспий». 60-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» из Тамбовской области совершил столкновение с грузовым автомобилем «Фотон» под управлением 49-летнего жителя Волгоградской области. Затем «Форд» по касательной задел попутный автомобиль «Шкода Октавия», под управлением 45-летнего жителя Тамбовской области.
Водитель «Форд Мондео» получил смертельные травмы. Проводится проверка.