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Пятница, 2 июля, 2021
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Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Скопинском районе

7info
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Пресс-служба рязанского УГИБДД сообщила подробности трагического ДТП в Скопинском районе.

Авария случилась 2 июля в 09.30 на 275 километре автодороги Р-22 «Каспий». 60-летний водитель автомобиля «Форд Мондео» из Тамбовской области совершил столкновение с грузовым автомобилем «Фотон» под управлением 49-летнего жителя Волгоградской области. Затем «Форд» по касательной задел попутный автомобиль «Шкода Октавия», под управлением 45-летнего жителя Тамбовской области.

Водитель «Форд Мондео» получил смертельные травмы. Проводится проверка.

Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Скопинском районе
Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Скопинском районе
Госавтоинспекция сообщила подробности смертельного ДТП в Скопинском районе
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