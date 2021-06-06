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Вторник, 8 июня, 2021
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Госавтоинспекция прокомментировали инцидент с цыганами в Дягилеве

7info
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Пресс-служба рязанского управления ГИБДД дала официальный комментарий по ситуации с цыганами и сотрудниками Госавтоинспекции в посёлке Дягилево в Рязани.

Ранее в социальной сети ВКонтакте появилось видео, автор которого утверждал, что цыгане перегородили дорогу патрулю ДПС, открыли двери автомобиля, вытащили фуражку сотрудника. 

В сообщении пресс-службы отмечается, что информация о нападении, появившаяся в соцсетях и на сайтах, не соответствует действительности. Экипаж ДПС занимался обычной профилактической работой. 

– Лица, допустившие административные правонарушения и те, кто воспрепятствовал законной деятельности сотрудников полиции, привлечены к ответственности, – говорится в сообщении.

Полицейские пообещали пресекать подобные нарушения и дальше.

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