Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей соблюдать скоростной режим.

Скорость — ключевая проблема безопасности дорожного движения, – сообщают в ведомстве. Высокая скорость увеличивает риск попасть в ДТП и получить более тяжёлые травмы. А на скорости 60 км/ч и более последствия превышения скорости часто бывают фатальными.

По статистике, большинство водителей периодически превышают скорость, 10-20% превышают её больше чем на 20 км/ч. А если к этим факторам риска добавятся утомление водителя, его плохое самочувствие или даже опьянение, путь машины за время реакции может увеличиться более чем вдвое. В такой ситуации водитель не сможет вовремя среагировать на внезапное препятствие, будь то затормозивший впереди автомобиль или выбежавший на дорогу ребёнок.

В ГИБДД призвали водителей выбирать скорость с учётом особенностей погоды, дороги, состояния и других факторов, а не только в пределах скоростных ограничений.

Если водитель совершает одну и ту же ошибку вновь и вновь, вероятность попасть в аварию многократно увеличивается. Почти всем крупным авариям предшествуют мелкие оплошности на дороге.