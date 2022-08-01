Татьяна Проводина

Госавтоинспекция призывает водителей беречь лес от огня

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Госавтоинспекция призывает водителей беречь лес от огня.

Профилактическая акция по пожарной безопасности в лесной зоне «Берегите лес от огня!» проходит в муниципальных образования Рязанской области. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инспекторы ГИБДД побеседовали с автомобилистами и напомнили им о соблюдении мер безопасности при посещении лесных массивов.

На территории Рязанского региона продолжает действовать особый противопожарный режим. 1 августа жители Рязани в разных районах города сообщали о запахе гари. В Авиалесоохране сообщили, что в Рязанской области 31 июля ликвидировали возгорание на землях лесного фонда.

Госавтоинспекция призывает водителей беречь лес от огня
Госавтоинспекция призывает водителей беречь лес от огня
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7