Госавтоинспекция призывает водителей беречь лес от огня.

Профилактическая акция по пожарной безопасности в лесной зоне «Берегите лес от огня!» проходит в муниципальных образования Рязанской области. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инспекторы ГИБДД побеседовали с автомобилистами и напомнили им о соблюдении мер безопасности при посещении лесных массивов.

На территории Рязанского региона продолжает действовать особый противопожарный режим. 1 августа жители Рязани в разных районах города сообщали о запахе гари. В Авиалесоохране сообщили, что в Рязанской области 31 июля ликвидировали возгорание на землях лесного фонда.