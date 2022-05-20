Госавтоинспекция объявила в Рязанской области «Неделю прозрачных стекол»

Госавтоинспекция Рязанской области объявила в регионе «Неделю прозрачных стекол». Сотрудники ГИБДД проведут рейд по тонировке автомобилей на предстоящих выходных и следующей неделе, сообщает пресс-служба ведомства.
Останавливать машины с тонировкой начали в пятницу, 20 мая. За первый день полицейские оштрафовали более 100 водителей.
В ГИБДД напоминали, что за управление автомобилем с тонированными передними боковыми и ветровым стеклами грозит административное наказание — штраф 500 рублей. При этом, если водитель откажется на месте устранить тонировку, ему предъявят требование в короткий срок убрать тонировку, либо полностью отказаться от использования автомобиля.
За невыполнение требований сотрудников полиции уже грозит до 15 суток ареста.