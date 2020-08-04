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Гороскоп на 5 августа

Юлия Кирьянова
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Овен

У Овна будет первостепенная задача – восстановление сил после трудоемкой работы. Зато потом сможете хорошо отдохнуть, ведь будут и деньги и силы. В материальных вопросах ничего не прогнозируйте, пусть все идет своим путем. Сбавьте обороты, не вкладывайте деньги в небезопасные проекты. Риск в отношениях с людьми очевиден, будьте сдержанны.

Телец

5 августа для Тельца окажется необыкновенным днем, но очень содержательным. Вы получите ценную информацию, постарайтесь ее записать. Не пугайтесь нагрузок, все окупится в финансовом плане. Не желательно выяснять отношения с людьми, с которыми вы недавно подружились или начали вместе работать. Покажите себя с позитивной стороны.

Близнецы

Чем остроумнее покажут себя Близнецы в новом коллективе, тем лучше это отразится на совместной работе. Полезно узнать коллег не только с профессиональной, но и моральной стороны. Романтическое увлечение может выйти на более крепкий уровень. Если вы реально готовы к серьезным отношениям, то не упускайте даже мелочи. Они сейчас особенно важны.

Рак

Раку следует больше заботиться об интересах других людей, чем о своих. Конечно же, сделать это будет нелегко, если хочется исполнения личных желаний. Грандиозная новость в профессиональной сфере станет своеобразным стартом в карьере. Учтите все минусы и плюсы перед тем, как за что-то браться. В семейной жизни проявите ответственность.

Лев

Гороскоп рекомендует Льву проявить бдительность, если хочется не упасть в грязь лицом перед коллегами. Учтите, что нарушение правил порядка не приведет к достижению целей. Уют в душе – главное, об этом стоит помнить влюбленным. Страсть может пройти, а вот искреннее чувство нужно беречь. Яркие перспективы ждут творческих личностей.

Дева

Перемены будут одновременно пугать, и радовать Деву. Но если некоторые вопросы пустит на самотек, то ничего ужасного не случится. Рабочий процесс может нарушить кто-то из сотрудников, когда наградит весь коллектив массой проблем. В личной жизни появится третий лишний. Ну, а как расправляться с соперником, решайте сами, по обстоятельствам.

Весы

Уравновешенный и безопасный день ждет Весы. Но для того, что не нарушить этой гармонии, нужно отказаться от любых разборок и претензий к близким людям. Неадекватное поведение кого-то из друзей может вывести из себя. Если ситуация не касается вас лично, то промолчите. С денежной точки зрения данные сутки сложатся благополучно.

Скорпион

5 августа Скорпиону придется туго, если не сказать больше. Придется выполнять работу за всех, кто лениться и увиливает от ответственности. Обидно, что такая же ситуация произойдет и в семействе. Решение бытовых проблем в одиночку – это уже слишком! Вдохните глубже и бросайтесь на дела, как на амбразуру. Не стоит отправляться в дальнюю поездку.

Стрелец

Если Стрелец не разложит все намеченные задания по полочкам, то точно «пролетит» с премией. Руководство внимательно за вами наблюдает, поэтому следуйте порядку. В отношениях с любимым человеком «камнем преткновения» станут какие-то скверные слухи. Не ввязывайтесь в гнусные разборки, будьте выше всего этого. Ситуация скоро решится.

Козерог

Козерог будет склонен истолковывать все сказанное в его адрес не так, как нужно. Отсюда вероятность обид, подозрений и конфликтов. Если давно занимаетесь своим бизнесом, то придется искать новых партнеров. Естественно, не по интернету и скайпу. Придется встречаться визуально, чтобы обговорить мелкие детали сотрудничества.

Водолей

Гороскоп предсказывает Водолею удачный и финансово прибыльный день. Вы даже решите заранее купить то, что планировали приобрести через месяц. Не торопитесь, деньги могут понадобиться вечером и на что-то более важное. Двойную игру в личной жизни вести не стоит, вас быстро вычислят. Уходите подальше от соблазнов, не флиртуйте на стороне.

Рыбы

Судьба может преподнести Рыбам немало сюрпризов, следует быть внимательнее. Часть их в корне повлияет на отношения с партнером, с которым вы недавно завели роман. В рабочей сфере ожидаются препятствия со стороны завистников и конкурентов. Если вы включите интуицию, то удастся быстро ликвидировать даже старые проблемы.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru

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