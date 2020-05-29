Гороскоп на 31 мая

-

Овен:

Гороскоп обещает Овну внезапное озарение, после которого можно правильно расставить приоритеты. Многие моменты покажутся такими незначительными, что даже смешно. Делайте акцент на том, что действительно ведет к благополучию в работе и личной жизни. Придется держать оборону во время серьезного разговора с родственниками.

Телец:

Этот день Тельцу можно посвятить обустройству жилья. Ведь, отдыхать можно по-разному, главное, получать от этого удовольствие. Ну, а радостей от покупок и косметического ремонта будет великое множество. Гарантируется крупная прибыль у тех, кто занимается оптовой торговлей. Важную встречу и поездку отмените, сейчас для них не время.

Близнецы:

Предчувствие Близнецов не обманет, большая часть дел выполнится быстро и четко. Уделите внимание сновидениям, трактуйте их правильно. Есть неплохие шансы наладить личную жизнь. Но сразу же пускаться в романтические приключения не стоит. Подсознание укажет верную дорогу, обращайтесь к нему чаще. От старого друга придет финансовая помощь.

Рак:

31 мая Раку светит карьерное продвижение, поэтому день обещает стать успешным. Душевные вибрации воспринимайте, как подсказку в любовных отношениях. Если чувства есть, то нужно делать все для их гармоничного течения. Удивительным образом сложатся вопросы, на которых вы давно поставили крестик. Оказывается, не все зависит от обстоятельств.

Лев:

Направо и налево Лев начнет баловать всех подарками. Благодаря крепкому материальному положению, вы можете позволить даже дорогие вещи. Выгодным окажется бизнес-проект, но браться за его исполнение пока рано. Днем постарайтесь отдохнуть и поспать, вечер обещает быть трудоемким. Снисходительно отнеситесь к поведению детей.

Дева:

Поистине безбашенный день ожидает Деву. В здравомыслии вам не откажешь, но сегодня даже привычные дела не будут поддаваться контролю. Недостаток физических нагрузок скажется на общем самочувствии. Пассивный и сидячий образ жизни поменяйте на активные виды спорта. Плавание, пробежки и прогулка на велосипеде – вот, что вам нужно.

Весы:

Разность характеров может сказаться на отношениях Весов с любимым человеком. Наконец-то вы найдете «корень зла», который приводит к частым ссорам. Альтруистический настрой поможет претворить в жизнь давние и забытые проекты. Творческим людям особенно повезет, если не игнорировать свои возможности. В бытовой сфере осторожнее с электричеством.

Скорпион:

Гороскоп обещает Скорпиону день, когда можно смело поддаться судьбе. Все пойдет наилучшим образом, откажитесь от самовольности. Можно менять сферу деятельности, учиться и соглашаться на командировки. Даже если отправят на Камчатку, поезжайте и трудитесь. Напишите заявление на отпуск и выплату компенсаций, не тяните с этим процессом.

Стрелец:

Стрелец будет страдать от безделья, но это иногда полезно. Если выполнили всю намеченную работу, то можно немного отдохнуть. Прогуляйтесь по магазинам, купите что-нибудь из одежды и для домашнего интерьера. Проволочки в бизнесе – ваша опрометчивость и затягивание с решением проблем. Ищите новых и более перспективных партнеров.

Козерог:

Невозможное — возможно! Если Козерог поймет это во время работы, то цены ему не будет. Точнее, начальство оценит ваш труд по достоинству, наградит премией. В любви расставайтесь с иллюзиями, иначе она растворится, как дым. Примите к сведению то, что советуют близкие люди, не спорьте с ними по поводу быта и семьи. Успешной окажется командировка.

Водолей:

31 мая Водолей поймет, что судьба – не только сладкий сахар, но и горькая редька. От того, какую стезю вы выберете, зависит благополучие в жизни. Калейдоскоп событий будет таким ярким, что придется анализировать даже прошлые моменты. Вечером отдайте предпочтение культурному отдыху, чтобы не было мучительно больно на утро.

Рыбы:

Рыбам в этот день необходима смена окружающей картинки. Все привычное уже изрядно надоело. Особенно, если давно планировали устроиться на другую работу. Снять пелену с глаз не мешает влюбленным людям. Идеальных людей не бывает, а вы по-прежнему ведете себя, как максималист. Заранее выбирайте курс заграничного путешествия.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru