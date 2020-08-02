Гороскоп на 3 августа

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Овен

Гороскоп не советует Овнам решать сложные проблемы сгоряча и наскоком. Только тщательное обдумывание нюансов поможет нейтрализовать неприятности. Больше общайтесь со старшими родственниками, им сейчас нужна поддержка. Если кого-то поучать, то только детей и внуков. В отношении с коллегами такие приемы не используйте.

Телец

Под любым предлогом Телец захочет убежать с работы, но это не получится. Начальство будет подкидывать одно задание за другим, поэтому займитесь реализацией. У бизнесменов возможны новые и выгодные проекты, а также предложение о сотрудничестве с западными фирмами. Придерживайтесь только своих интересов, подписывая документы.

Близнецы

Ненормальная с точки зрения этики ситуация произойдет в жизни Близнецов. Но исправить то, что уже созрело под накалом конфликта, будет трудно. Распутывайте комок прошлых проблем, тогда добьетесь успеха. Не исключено выступление на массовом мероприятии, проявите ораторские способности. Заключение сделок и оформление кредита перенесите.

Рак

3 августа – отличный день для отдыха и встреч с друзьями. Если Рак не решит свернуть с намеченного пути, то получит немало приятных сюрпризов. С избранником разговор не пойдет так, как вы планировали. Беседа на разных языках окончательно выведет из себя. Старайтесь быть сдержаннее, чтобы не разразился скандал. Следите за словами, не грубите.

Лев

День сложнейших задач и негодования ждет Льва. Но половину из них можно решить без задержек, если попросить помощи у близкого друга. В чужие конфликты не влезайте, даже если они происходят в кругу семьи. Пусть каждый из родственников сам отвечает за свои поступки. Желательно, отменить визиты к врачу, если ситуация со здоровьем наладилась.

Дева

Многие финансовые и личные дела у Девы зайдут в тупик. Это критическим образом нарушит ход действий, направленных на пополнение бюджета. От финансового благополучия сейчас зависит карьерный рост и открытие своего бизнеса. В разговоре с любимым человеком помешает рассеянность. Внимательно слушайте собеседника.

Весы

Гороскоп рекомендует Весам провести собственное расследование, если дело касается денег и сотрудничества. Новые партнеры не вызывают доверия? Значит, проверьте их с разных сторон. Насколько они честны, надежны и открыты для диалога. Накопленный багаж знаний пригодится в реализации оригинальных проектов. Но только творческих.

Скорпион

Если Скорпион займется повышением социального статуса, то заметно преуспеет. Личные дела отложите в сторону, для них нет времени. В общении с друзьями и коллегами моделируйте ситуацию сами. Не пытайтесь кого-то склонить к своему мнению искусственно. Потом это скажется на совместной работе и планировании профессиональных задач.

Стрелец

Одно плавно вытекает из другого – вот, что наконец-то усвоит Стрелец в процессе работы. Вы не будете гнаться за всем сразу, что благоприятно отразится на производительности. Испытания на прочность чувств не порадуют, а лишь будут раздражать. Но другого выхода сохранить отношения, пока нет. В плане здоровья не расслабляйтесь, а закаляйтесь.

Козерог

3 августа Козерогу захочется раздавать команды на все четыре стороны. Хорошо, что окружающие это воспримут спокойно, иначе бы конфликта не избежать. Ряд бытовых вопросов заведет вас в такую бездну, что эхо будет раздаваться. Решайте все так, чтобы возвращаться к тем же проблемам не было желания. Многих ждут серьезные экзамены в любовной сфере.

Водолей

На все 100% успешно справится с заданиями Водолей, если встанет пораньше и сделает физзарядку для поднятия духа. Никто не будет препятствовать реализации планов. Работа над собой не лишняя, поэтому обязательно почитайте что-нибудь для расширения кругозора. В окружении нужно сделать ревизию, чтобы под ногами не путались завистники.

Рыбы

Рыбы решат, что все должны принимать их такими, какие они есть. Это серьезное заявление, особенно, если сами представляете собой существо таинственное. Не ведите игру с теми, кто в ней лишь пешка. Одно дело быть Королями, другое постоянно от кого-то зависеть. Ценную информацию получат те, кто занимается коммерческими вопросами.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru