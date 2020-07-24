Гороскоп на 26 июля

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Овен

Для Овна 26 июля 2020 станет не только ответственным в работе, но и важным в личной жизни. Нежданные сюрпризы и крутые повороты в судьбе повлияют на настроение. Главное, чтобы на душе было спокойно, не вступайте в ненужные споры. Если подхватите парочку идей от друга, то сможете вместе их реализовать. Взаимная любовь будет в награду.

Телец

26 июля Тельцу лучше провести в уединении. Конечно же, совсем уходить в себя не нужно, но отдохнуть и пофилософствовать – полезно. Мгновенно придет решение какой-то давней личной проблемы. Вы и глазом не успеете моргнуть, как все наладится. Потерянными будут чувствовать себя влюбленные люди. Отношения с избранником изменились.

Близнецы

Близнецам не стоит бегать от перемен, они необходимы, как воздух. День окажется знойным в рабочей сфере, берегите силы. Удача в кармане тех, кто найдет хобби по душе. Наконец-то ваши таланты заметят, вы станете на голову выше. Хотя, с таким профессиональным ростом можно и ошибиться. Особенно, если завысить амбиции и самооценку.

Рак

Для здоровья всегда найдется время. Если Рака давно беспокоят боли в спине или желудке, то одними таблетками не обойтись. Придется проконсультироваться у врача, чтобы назначить верное лечение. Найдите нужные слова для любимого человека, ему сейчас нелегко. Одними комплиментами вопрос не решится, придумайте что-то необычное.

Лев

В сердцах Лев может наговорить такое, что сам потом за голову схватится. Сначала подумайте, а потом выливайте поток эмоций. В работе не стоит возвращаться к той точке, от которой произошла отправка. Нужно браться за новые и перспективные проекты. Карьера любит смелых и отчаянных! Откажитесь от командировки, успешной она не будет.

Дева

Гороскоп советует Деве игнорировать пышные речи тех, кто особенными талантами не блещет. Наверняка, эти люди затаили нечто такое, что навредит вашей репутации. Грозовые облака сгустились над отношениями с избранником. Если самостоятельно найти громоотвод, то романтика вернется. Не ограничивайтесь тем, что уже устарело и ушло в прошлое.

Весы

Погода в доме резко изменится, а Весы так старались сделать ее солнечной. Но вам одним с этой задачей не справиться, нужна помощь. Духовное развитие и медитация улучшит самочувствие. Но отталкивайтесь от упражнений, которые делали раньше. Сегодня все новое и необычное не принесет успеха. К вечеру решатся финансовые проблемы.

Скорпион

Если Скорпион будет мыслить неординарно, то найдет море единомышленников. Но только от виртуального мира держитесь подальше, он уведет вас от реальности. Пугающая ситуация произойдет в работе, но вас не уволят. Особенно, если вовремя решите все проблемы. Отношения с коллегами налаживайте сами, без указаний шефа.

Стрелец

26 июля у Стрельца получится все, что он наметил сделать. От авантюрных замыслов держитесь на расстояние, вот они-то способны навредить авторитету. Вы так должно его укрепляли, что будет обидно растерять честь и отвагу. Скучным покажется свидание с человеком, от которого недавно вы были в восторге. Вот вам и урок – не забегайте далеко вперед.

Козерог

Ни день, а какая-то «мыльная опера» ждет Козерога. Но если петь в унисон со всеми, то можно достичь великих целей. Внимательно рассмотрите свое здоровье, со всех сторон. Хронические заболевания могут обостриться после физических нагрузок, неправильного питания и перегрева. Солнечные ванны принимайте до полудня, иначе ожог кожи вам точно обеспечен.

Водолей

С чудесных новостей начнется этот день у Водолея. Вам захочется порхать от счастья, но срочная работа притормозит полет. Оставьте развлечения и впечатления на вечер. Ожидаются приглашения в новую компанию, на праздник и в ресторан. Ну, не разорваться же вам? Перед выходом в свет прогуляйтесь по магазинам. Обновки и модная стрижка окажется восхитительной.

Рыбы

Гороскоп предсказывает Рыбам тоскливый день, но без серьезных проблем. Вы, как кузнец своей судьбы, даже о наковальне не позаботитесь. Будете больше надеяться на других, ждать от всех подмогу. Невероятная встреча ожидается после работы. Человек окажется болтливым, но многогранным в общении. Темы для беседы выбирайте сами.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru