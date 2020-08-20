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Гороскоп

Гороскоп на 21 августа

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РИА «7 новостей» представляет гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака. Что приготовили для нас звёзды?

Овен

21 августа Овну покажется, что он всё делает напрасно. Карабкается вверх, а впереди не видно ни зги. После такой «прогулки» по карьерной лестнице потеря энергии почувствуется основательно. В семейной жизни предстоит браться сразу за несколько заданий. Но ни одно из них не даст очевидного результата. Виной тому ваша поспешность и опрометчивость.

Телец

Тельцу повезет в разных сферах, если заранее наметить план. Учтите, если хочется получить вознаграждение за свой труд, то упорство должно быть в приоритете. И обязательно внедряйте в проекты творческие таланты. Это станет отличительной чертой вас и вашего задания. Конкуренция ожесточится. И не только в работе, но и любовной области.

Близнецы

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Подарком за целеустремленность Близнецов станет финансовая прибыль. Главное, не будьте безгранично щедры, иначе от премии останутся одни воспоминания. У многих откроются таланты в таких сферах, которые ранее не прослеживались. Благоприятные прогнозы в плане здоровья у тех, кто давно лечится. Новые методы окажутся эффективными.

Рак

Гороскоп 21 августа советует Раку развиваться, учиться и не сдерживать свои таланты. Вы – натура многогранная, пусть об этом узнают все. Исключительным образом реализуются финансовые дела. Только не глушите в себе то, что ранее приводило к успеху. Секрет любовных отношений прост: будьте сдержанны эмоционально и исключите ревность.

Лев

Главное, не погаснуть, а гореть работой и перспективными желаниями. Если Лев усвоит это правило с раннего утра, то уже к вечеру будет вышагивать гордым петухом. Конечно же, не лучшее сравнение для царственной особы, но тоже приятно. Одинокие люди будут благодарить судьбу за бесценный подарок. Ожидается встреча со «второй половинкой».

Дева

В жизни Девы 21 августа произойдут события, о которых она и не подозревала. Но именно они благоприятно повлияют на всё, за что возьметесь. Сосредоточьтесь на дружеских отношениях, поборите в себе зависть и гордость. Удачно завершатся прошлые дела, без задержек и ошибок. Массу удовольствия получат те, кто отправится в поездку.

Весы

21 августа Весам необходимо опереться на то, что приведет их к неоспоримому успеху. Ответственность, рассудительность и культура поведения – вот ваш «конёк». Амбициозные порывы спрячьте подальше, они навредят работе. От развлечений с друзьями откажитесь, как и от дальних командировок. Лучше проведите время дома, с семьей и детьми.

Скорпион

С нежностью и любовью в обнимку проведут этот день Скорпионы. Куда девалась ваша природная импульсивность?  Работа над собой дает плоды. Увы, про финансовую сферу такое сказать нельзя. Здесь масса пробелов, ведущих к вынужденным тратам. Основная часть покупок – для дома, быта и родственников. Кто-то будет путаться под ногами.

Стрелец

Если Стрелец переломит себя и не пойдет на поводу у соблазнов, то окажется на вершине успеха. Только не спешите надевать на голову лавровый венок. Праздновать победу рановато, а вот проанализировать происходящее нужно в срочно порядке. При помощи спартанских усилий получится наладить отношения с любимым человеком. Но это того стоит.

Козерог

Гороскоп 21 августа рекомендует Козерогу поверить в себя, чтобы сдвинуться с насиженного места. В голове масса идей, а реализовывать их не хочется? Тогда будете буксовать до глубокой осени. На крупную прибыль не рассчитывайте, эта тема пока закрыта. Будут мелкие поступления, но расходы неминуемы. Тем более, что «горят» сроки. Пора отдавать долги.

Водолей

В Водолее проснётся безудержная страсть к развлечениям и покупкам. Нужно контролировать каждый свой шаг, а также выстроить схему поведения. В коллективной работе появятся моменты, от которых откровенно бросит в жар. Но если сможете промолчать, то получите больше, чем ожидалось. Вечер обещает романтику и сюрпризы.

Рыбы

У Рыб появятся новые источники дохода, которые помогут выбраться из кризиса. Но для этого предстоит сделать немало звонков, причём, малознакомым людям. Способов избежать неприятностей в бытовой сфере много, разглядите их в суматохе дня. Хорошо обратиться за поддержкой к родственникам. Если давно хотели что-то купить или куда-то поехать.

Гороскоп представлен сайтом astrorok.ru.

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