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Детальный гороскоп на 20 июня для каждого знака Зодиака. Астрологический прогноз составлен на основе положения Луны и Солнца на текущий день.

Овен

День символизирует стремление к обновлению, очищение, покаяние. Многие Овны будут расположены к сентиментальности. Вероятны слезы покаяния, примирения. 20 июня 2020 — один из лучших дней для вступления в брак. Хорошо посетить храм, покаяться, очистить тело, простить. Надо концентрироваться на проведении наиболее важных дел и мероприятий.

Телец

Семейные проблемы сегодня будут стоять на первом плане. Вероятно, 20 июня 2020 Тельцам потребуется поддержка или хотя бы совет преданного человека. Вы можете полностью доверять своей «второй половинке». Даже в делах, в которых, по вашему мнению, она не слишком разбирается. Посвятите ее в свои планы — действуя сообща, вы многого добьетесь.

Близнецы

Ваш избранник поймет, что может рассчитывать не более чем на дружеские чувства, поэтому вам не удастся избежать объяснения. Рекомендуется оценить все «за» и «против», прежде чем вы решитесь обуздать свою свободу. Возможно, вы поймете, что прекрасно подходите друг другу. Вы оба наслаждаетесь жизнью, много веселитесь и способны ценить красивые вещи.

Рак

Не исключено, что именно в дороге, вдали от дома, вас ждут главные открытия и ключевые встречи. Раки сумеют завязать полезные знакомства, расширить свои возможности. Вам не стоит сидеть на месте, пользуйтесь любой возможностью, чтобы отправиться в путешествие, пусть даже короткое.

Лев

Вас ждет множество мелких, неотложных хозяйственных мероприятий. Запланированные вечеринки, поездки, совместные мероприятия 20 июня 2020 могут не состояться. Деловые встречи под угрозой срыва. Вероятно, партнеры получили новую информацию и начинают колебаться. Занимаясь ремонтом или перестановкой в квартире, не игнорируйте мнения близких.

Дева

Чувство долга и ответственность за любимого человека могут вынудить представителей знака Девы на кардинальные перемены. Без колебаний следуйте за любимым человеком. Для вас нет ничего невыполнимого.

Весы

Сегодня могут осуществиться планы, связанные с переездом на другое место жительства. Возможна продажа старого жилья и приобретение нового. По гороскопу 20 июня 2020 улучшатся отношения с детьми, многие будут рады успеху малышей и найдут общий язык со взрослыми детьми. Не отказывайте детям в психологической и финансовой помощи.

Скорпион

Сегодня именно с сексуальными отношениями могут быть связаны ваши соблазны и ошибки. Не доверяйте своим первым побуждениям, основанным на сексуальном притяжении к другому человеку.

Стрелец

В первой половине дня Стрельцы могут ожидать хороших новостей от знакомых, партнеров и компаньонов. У них могут появиться новые члены семьи, вполне вероятны также новые любовные приключения и романтические связи. По гороскопу 20 июня 2020 вам следует находить компромиссы, если вы планируете строить долгосрочные отношения.

Козерог

Многим Козерогам сегодня предстоит пережить и славу, и обожание, и зависть. Появятся новые знакомые, которые из зависти могут обвести Козерогов «вокруг пальца». Будьте начеку. Не общайтесь с льстецами, слишком сладкими и угодливыми людьми.

Водолей

Некоторые Водолеи могут в это время не просто излучать и источать любовь, но и попытаются активно добиваться расположения и внимания представителей противоположного пола. Вам будут писать и звонить. 20 июня 2020 окружите себя романтическим ореолом тайны, это добавит привлекательности вашей личности. О своих мечтах и желаниях никому пока не рассказывайте.

Рыбы

Вероятен конфликт финансовых интересов. Близкие люди окажут существенную поддержку. Вам лучше обсудить все сложные финансовые вопросы, нежели отмалчиваться.

Гороскоп предоставлен astromeridian.ru