Гороскоп на 20 июля

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Овен

Этот день преподнесет Овну тележку сюрпризов, но тащить ее до дома придется самому. Половина из них в рабочей сфере, что особенно ценно. Ну, а другая часть будет получена от любимого человека. Вы и не думали, что такой хороший и пригожий, но ситуация в отношениях это доказала. В своей стихии окажутся те, кого пригласят ведущим на мероприятие.

Телец

20 июля Телец может получить не одно, а сразу несколько предложений о сотрудничестве. Мысли вразброд, что выбрать и, как себя верно преподнести. Если дело коснется деловой поездки, то именно в дороге обо всем и подумаете. Не мните себя доктором, если что-то и где-то болит. Самолечение сыграет негативную роль, доведете себя до больничной койки.

Близнецы

Исправляя прошлые ошибки, Близнецы убедятся, что нужно стремительно расти вверх. Профессионализм уже не тот, квалификации не хватает. Бесценный совет получите от пожилого родственника, он ненавязчиво укажет пути развития. Бессмысленный разговор «по душам» с одним из друзей только время отнимет. Финансовые дела решайте сами.

Рак

Раку 20 июля нужно ориентироваться на успехи прошлых лет. Если что-то сейчас не получается, то вспомните начало пути. Невероятная встреча произойдет ближе к вечеру. Человек, с которым столкнетесь на улице, произведет на вас неизгладимое впечатление. Вам даже говорить о чем-то не придется, все скажут глаза. Неужели, это настоящая любовь?

Лев

Льву, как никогда раньше, понадобится поддержка близких людей. Но просить о ней намеренно не стоит, все произойдет внезапно. Включайте логику во время умственной работы. Особенно, если трудитесь в большом коллективе и «на перспективу». Чтобы набраться сил и вернуть себе поток позитивной энергии, отправляйтесь на лоно природы.

Дева

Гороскоп рекомендует Деве сделать акцент на благотворительных целях. Если ранее у вас уже был опыт в этой сфере, то все получится успешно. Людям творческих профессий не нужно вкладывать деньги в чужие проекты. Позаботьтесь о себе, тогда «выхлоп» окажется весомым. Вечером захочется залезть любимому человеку под бочок, такое блаженство.

Весы

Если сегодня Весы не решат кучу бытовых и юридических вопросов, то останутся на мели. Причем деньги не будут играть важную роль, а вот документы останутся неподписанными с вашей стороны. Удачно сложится поездка по служебным делам. Никакие попутчики вам не нужны, вы сами справитесь с заданиями. С родственниками возможен конфликт.

Скорпион

Скорпиону будет обидно, что ошибки в работе натворили другие, а устранять их придется ему. Как бы, вы не возмущались и не ворчали, ситуацию не изменишь. Безвозмездная помощь в финансах поступит к вечеру. Один из друзей, таким образом, откликнется на вашу просьбу. Увы, отпуск придется отложить, но это не окажется препятствием для путешествия.

Стрелец

20 июля у Стрельца будет масса поводов, чтобы постучать в кабинет начальника. Климат в коллективе не радостный, что послужило причиной многочисленных споров и раздоров. Но афишировать личное мнение не стоит, изъясняйтесь по существу. Чем объективнее будете, тем благоприятнее для дальнейшей работы. Отмените встречу по личным делам.

Козерог

Козерогу придется расплачиваться по полной программе, что сильно ударит по бюджету. Не стоило затягивать с выплатой долгов, вот и результат. Семейным людям будет сложно найти общий язык с супругом. Он пыхтит, как закипающий чайник, обижается, а вам искать компромисс? Понадобится помощь «третьего лица», он окажется мудрее.

Водолей

Конкретными темпами прошествуют Водолеи по своей профессиональной дорожке. Вам только алого флага не хватает, зато самонадеянности и амбиций, хоть отбавляй. Оценку отличной работе поставит не только начальство, но и высшее руководство. Пора подумать об отдыхе, желательно, вдали от родного дома. Как вам моря и океаны?

Рыбы

Гороскоп обещает Рыбам трудоемкий день. В процессе активной работы вспомните поговорку «Лучше поздно, чем никогда». Чем быстрее расправитесь с задачами, тем радостнее воспримете новость о премии. Помощников в быту не ищите, придется самим клеить, мастерить и ремонтировать. Хотя, если включить любимый рок, то дело пойдет шустрее.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru