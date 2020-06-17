Гороскоп на 19 июня

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Овен

Гороскоп рекомендует Овну провести этот день на творческом подъеме. И не говорите, что у вас нет талантов – настоящая ложь. Помните, как в детстве рисовали и сочиняли, так вот сейчас это пригодится в разных сферах жизни. Не транжирьте время на ерунду, займитесь чем-нибудь полезным для внутреннего развития. Царский подарок получите от давнего друга.

Телец

Если Телец посвятит день своему здоровью и проведет его под девизом «Диетические сутки!», то это прекрасно. Откажитесь на время от жареного, соленого и жирного. Пусть на столе присутствуют полезные продукты, фрукты и молочная каша. Приготовьте блюда на пару, семейство обрадуется такому кулинару. Кстати, гардероб и прическу тоже пора менять.

Близнецы

Драгоценных минут для отдыха у Близнецов будет немного, поэтому использовать их нужно грамотно. Если настроение солнечное, то отправляйтесь на пляж. О пользе ультрафиолета много сказано, а вы лично в этом убедитесь. В споры не ввязывайтесь, даже если очень «зачешется язык». Проведите этот день максимально спокойно и достойно.

Рак

19 июня – скоростной день для Рака-трудоголика. События будут мелькать перед глазами, как и люди. Не лезьте в те дела и проблемы, в которых вообще не разбираетесь. Постарайтесь действовать в целях личных интересов и добиваться успеха в работе. С финансовыми долгами поможет расправиться дальний родственник. Обратитесь к нему вечером.

Лев

Хороший день для Льва, который решил понежиться на солнышке и взять все работу «на дом». Прилив сил и вдохновения поможет справиться со сложными вопросами. На проблемы в личной жизни не машите рукой. Без вашего активного участия даже малая их часть не ликвидируется. Будьте осторожны во время плавания в открытом водоеме.

Дева

Дева весь день будет, как муравей – трудиться и трудиться. Вашей активности и сосредоточенности на работе можно позавидовать. Если рабочий процесс принесет еще и моральное удовлетворение, то вообще здорово. Про перерыв на отдых и на обед не забывайте, это должно вписываться в график. Бесконечного потока денег не будет, но это для вас не трагедия.

Весы

Гороскоп рекомендует Весам не некоторые проблемы махнуть рукой. Они все равно уже не имеют никакого смысла, зря на них нервы и время тратите. Хлопочите лучше по поводу своей личной жизни, она разваливается, как старая избушка. Остерегайтесь солнечных ожогов, больше плавайте и сидите в тени. Возможно незабываемое дорожное приключение.

Скорпион

Все, что происходит вокруг, Скорпиону нужно записывать в личный дневник. Не делайте вид, что это вас не касается. Все важно, перспективно и, главное, изменит судьбу. Созерцанием прекрасного будете заниматься после работы. Объем заданий огромный, не запускайте его ни на минуту. Вечер проведите в окружении близких людей.

Стрелец

Если Стрелец сегодня не выполнит даже мелкие свои обещания, то чувство стыда будет космическим. Постарайтесь избежать этого неловкого чувства, будьте ответственнее. Теория должна идти «в ногу» с практикой. Пусть не все задания шефа придутся по душе, но сделать их нужно. Впечатления после романтического свидания будут поистине волшебными.

Козерог

19 июня Козерогу будет, чему поучиться. Не обходите стороной мастер-классы, курсы и всевозможные вебинары. Карьера пойдет вверх при условии, что ваш багаж знаний пополнится. Возможны проблемы в отношениях с близким человеком. Его многое раздражает в вашем поведении, выясните, что конкретно. Интересный разговор состоится по телефону.

Водолей

Ситуация в финансах усугубится до такой степени, что Водолею придется брать кредит. Вы будете согласны на любые условия, лишь бы деньги появились на счету. Мысленно конспектируйте все, что посоветуют друзья-бизнесмены. Погружайтесь в мир, где цифры и умножения – важные аспекты. Для отдыха за городом выбирайте раннее утро.

Рыбы

Рыбам будет трудно смириться с тем, что они увидят и услышат. Не нужно «примерять» все это на себя, мыслите трезво. Если решили чему-то поучиться, то возьмите в руки бумага и перо. По старой традиции – зафиксируйте информацию. Элементарные вещи будут выводить из себя в семейной жизни. Вы устали, нужно срочно отдохнуть и расслабиться.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru