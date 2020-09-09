Гороскоп на 11 сентября

РИА «7 новостей» представляет гороскоп для всех знаков зодиака на 11 сентября. Что сулят на в этот день звёзды?

Ключевым словом этого дня у Овна будет – перемены. Но если нет особого желания изменить жизнь, то лучше уйдите в тень. Так можно избежать новых встреч, перемещений и разбирательств. Без встрясок пройдут мероприятия, связанные с оформлением документов. Наоборот, так быстро и гладко вы еще не добивались нужного результата.

Если Телец будете прыгать с места на место, то точно угодит в какое-нибудь болото. Только спокойное течение жизни поможет избежать стрессовых ситуаций. Не вздумайте менять приоритеты, они расставлены правильно. Умейте радоваться мелочам – это тоже определенная работа. В семье произойдут события, связанные с переездом.

11 сентября Близнецам придется выстроить схему работы и общения с людьми. От планомерности зависит многое, чрезмерную активность нужно приструнить. На дальнюю дистанцию предстоит бежать тем, кто только устроился на крупное предприятие. С документами и бумагами повозитесь изрядно, но этого того стоит. Вечером ждите прибыли, но не большой.

Рака ожидает масса впечатлений и приглашений, он будет нарасхват. Обязательно контролируйте самочувствие, возможны перепады давления и головная боль. Если появится возможность отдохнуть, то не отказывайтесь. Помните, что дневной сон – лучшее лекарство и проблем со здоровьем. Удачно сложится шопинг, если хотите обновить гардероб.

Плодотворно и неординарно пройдет день у Льва. Вы будете «летать» с места на место, чтобы добиться желаемых целей. Новые знакомства придадут уверенности в себе, ведь вас осыплют комплиментами. Огромную роль в личной жизни сыграет человек, с которым вы дружили еще в детстве. Удивительно, но его наставления прозвучат мудро и доходчиво.

Весам предстоит поменять ритм работы, чтобы не попасть под обстрел сурового взгляда начальника. Впереди отпуск, потрудитесь на славу. В общении с родственниками придерживайтесь тактики «ничего не слышу, ничего не вижу». Это поможет избежать ненужных споров и разборок. Удачно сложится поездка за город, а вот командировка не даст результата.

Интуитивно у Скорпиона получится преодолеть все препятствия на пути к успеху. Особенно, если это рабочие вопросы. Не раздувайте ситуацию в отношении коллег до грандиозных размеров. Есть великолепный шанс продвинуться вперед. Не исключено знакомство с симпатичной особой, путешествие и развлечения. Многие рискуют потерять что-то ценное.

Стрельцу не следует сильно держаться за свои накопления. Придется потратиться на что-то действительно полезное. Для увеличения внутреннего потенциала и дохода потребуется пара звонков. Успешно сложится поездка, если вы находитесь в отпуске. Только будьте внимательнее в общении с новыми людьми. Не откровенничайте.

Глупую установку даст себе Козерог сегодня: «Обойдись без любви!». Это может привести к грустному и затяжному одиночеству. Наоборот, если испытываете чувства к кому-то, то откройтесь на все 100%. Задач первостепенной важности будет много, старайтесь на них сконцентрироваться. Обязательно займитесь спортом, закаливайте организм.

Глупую установку даст себе Козерог сегодня: «Обойдись без любви!». Это может привести к грустному и затяжному одиночеству. Наоборот, если испытываете чувства к кому-то, то откройтесь на все 100%. Задач первостепенной важности будет много, старайтесь на них сконцентрироваться. Обязательно займитесь спортом, закаливайте организм.

День поломок и нервотрепки ожидает Водолея. То машина начнет «хандрить», то холодильник поведет себя неадекватно. Короче, без специалиста за ремонт не беритесь. Настроение ухудшится после визита одного из пожилых родственников. Он будет постоянно зудеть над ухом, доказывая свою правоту. Вечер проведите в одиночестве, отдохните.

Гороскоп предсказывает Рыбам бег на короткие дистанции. Это метафора, которая чудесным образом отражает рабочий процесс. Не хватайтесь за все сразу, дотошно отнеситесь к срочным и маленьким проектам. Эмоциональное состояние нестабильное, поэтому уходите от споров. С финансовой точки зрения все обстоит благополучнее, чем вчера.

Гороскоп представлен сайтом astrorok.ru.