Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября для всех знаков зодиака

Овен

Звезды говорят, что для овнов предстоящая неделя сложится удачно. На работе смело выдвигайте любые идеи и предложения – начальство оценит ваше неравнодушие. В личной жизни ваша инициативность будет оценена второй половинкой.

Телец

Для тельцов на этой неделе важно грамотно распределить нагрузку. Найти гармонию между внутренним голосом и окружающими обстоятельствами, выбрать золотую середину и попасть в поток. А в выходные постараться не выпячивать своё Я и не нагружать близких людей ненужными поручениями, показывая, таким образом, свою значимость.

Близнецы

Будни принесут радость от работы и учёбы, а в выходные вас ждут приятные сюрпризы и отличная компания. Наслаждайтесь и радуйтесь. Вас ждёт замечательная неделя.

Рак

Раки полны творческих планов и амбиций. Если правильно распределить нагрузку, то до конца недели можно сохранить правильное эмоциональное состояние, которого хватит для реализации задуманного. В выходные побудьте с детьми и подарите им свою безграничную любовь.

Лев

Не бросайтесь в омут с головой. Возможны заманчивые предложения, которые не являются таковыми. Будьте внимательны с финансами. В выходные избегайте конфликтов с близкими. Звёзды указывают на возможность ссор.

Дева

На этой неделе у вас есть шанс помериться с теми, с кем были в затяжной ссоре. Используйте данный звёздами шанс до среды.

На работе успешный результат принесёт работа в команде. В целом удачной будет первая половина наступившей недели.

Весы

Звёзды дают шанс развязать узел обстоятельств, который очень сильно осложнял вам жизнь.

На работе всё идёт своим чередом. Будьте аккуратнее с друзьями, они не всегда бескорыстно пользуются вашей добротой.

Пятница обещает фейерверк эмоций. Не сгорите в нём. Контролируйте ситуацию.

Скорпион

У вас намечается благополучное разрешение финансового вопроса. Главное быть дипломатом и не упустить мелочей, которые очень важны.

Часть от полученной прибыли можете смело потратить на давно желаемое.

На работе штиль.

Стрелец

Вам необходимо усердно потрудиться. Не бросайте слова на ветер, лучше сосредоточьтесь на выполнении рабочих задач.

Выходные обещают хорошее настроение и душевную компанию.

Козерог

На этой неделе Вам необходимо твердо отстаивать свою точку зрения без оглядки на мнение со стороны. Такая позиция поможет добиться поставленной цели.

В личной жизни назрел момент для разговора по душам. Не откладывайте его в дальний ящик. Уикенд – очень подходящее время для его осуществления.

Водолей

Неделя в целом сложится удачно. Есть риск конфликтов на работе в пятницу, но прочитав гороскоп, вы обезопасите себя от возможных неприятностей. И тогда предстоящий уикенд пройдет замечательно.

Рыбы

Вы полны решимости — действуйте смелее, звёзды благоволят тем, кто смел и активен. В выходные будет полезным остаться наедине с самим собой, погулять и подумать о вечном.