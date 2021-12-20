Гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря

7info представляет гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 декабря.

Овен

Внимание Овнов будут удерживать домашние дела или события в близком им коллективе, ставшем аналогом семьи. Неделя располагает к эмоциональности, обостряет бессознательные привычки, усиливает потребность в доме и понимании. Деловые разговоры могут незаметно переходить в доверительные задушевные беседы. Важные семейные и служебные совещания дадут больше эффекта, если проводить их в первой половине дня.

Телец

Тельцам рекомендуется использовать дни в начале недели для личностного развития. В это время здоровый эгоизм пойдёт вам на пользу. Это очень важные дни для молодых людей, находящихся в стадии формирования морально-нравственных принципов. У вас могут появиться примеры, достойные подражания, с кого вы бы хотели брать пример и на кого хотели бы быть похожими. Старайтесь не делать ничего такого, о чём вас не просят. Инициатива бывает наказуемой, и это как раз тот самый случай.

Близнецы

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Звёзды советуют Близнецам оставаться практичными и хозяйственными: так будет легче развязывать узлы проблем, особенно имущественных, финансовых и налоговых. Возможны интересные находки и открытия. Не исключены известия от родственников, коллег или из учреждений: банка, страховой компании. Хорошо работать с платёжными документами и кредитной историей, обращаться к архивам взаиморасчетов.

Рак

Не стоит уклоняться от переговоров. Чем ближе вам тема диалога, тем больше оснований вступить в него: будет проще найти взаимопонимание с собеседником и получить от него ответ. Также в начале недели вам будет легче привлечь к делу друзей, если вы недостаточно уверены в себе. Ожидаются хлопоты на любовном фронте.

Лев

В начале недели Львы смогут проявить свои лучшие деловые качества. Успешно складывается не только ваша профессиональная деятельность, но и те дела, которые идут помимо основной работы. Например, вы будете склонны наводить в окружающем вас пространстве идеальную чистоту и красоту. Причём будете пытаться добиться одновременно эстетического и функционального порядка, что весьма непросто даётся.

Дева

В начале недели у Дев наступает короткая полоса стабильности и благополучия. Наиболее успешными направлениями станут сферы творчества, увлечений, хобби и спорта. Старайтесь распределить свободное время таким образом, чтобы иметь возможность заниматься теми делами, которые приносят вам удовольствие. Это хорошее время для начала цикла обучения, в том числе и самостоятельного, по тем темам, которые вас давно привлекают. Влюбленные смогут в полной мере раскрыть свои чувства и получить взамен любовные признания.

Весы

У весов могут успешно решаться семейные вопросы. Эти дни связаны с укреплением положения в семье и благоустройством жилищных условий. Обстоятельства и ваше собственное желание подводят вас к тому, чтобы больше времени уделять жилищно-бытовым вопросам. Возможно, у вас появятся дополнительные финансовые ресурсы благодаря поддержке со стороны родственников и от партнера.

Скорпион

Скорпиону не стоит откладывать разъезды и насущные контакты, включая семейные, а также подготовку к путешествию, переезду, учебе, судебному разбирательству. Это информативные и эмоционально благоприятные дни. Хорошо налаживать родственные и другие связи за рубежом, вести неофициальные переговоры, поддерживать романтические симпатии. Можно поверить своей интуиции, памяти, предчувствиям.

Стрелец

Стрельцам важно не бояться обсуждать неприятные для себя и других темы. Неделя «поднимает ил» со дна прошлого, может дать полезную информацию о финансах, наследстве, частных услугах, тонкостях безопасности. Возможно извещение из налоговой инспекции, охранной или кредитной организации. Это подходящий момент для приватных совещаний с домочадцами, родней, соотечественниками, старыми друзьями.

Козерог

Козерогам рекомендуется использовать дни в начале недели для личностного развития. Настало время вам заняться самими собой – здоровый эгоизм пойдет на пользу вашему здоровью. Возможно, вас заинтересует тема вашего внешнего вида, имиджа и вы пожелаете что-то тут поменять, скорректировать. Усиливается ваш интеллект. Если вы заняты интенсивным обучением, например, изучаете иностранный язык, то сможете почувствовать, что стали легче усваивать и запоминать учебный материал. Уделите внимание и своему физическому развитию. Регулярные пробежки и дыхательная гимнастика повысят сопротивляемость вашего организма к инфекциям.

Водолей

Водолеям в начале недели необходимо обеспечить себе спокойные и комфортные условия. Возможно, вы почувствуете некоторую усталость от шума и суеты повседневности, и вам захочется побыть наедине с собой, в уединении. Контакт с природой подействует на вас благотворно, позволит привести в равновесие душевные силы. Если вы занимаетесь духовными практиками, то самое время посетить семинар или практические занятия в составе группы таких же увлеченных людей, как и вы. В остальные дни недели вы можете столкнуться с личностным кризисом на фоне заниженной самооценки или неблагоприятных отношений в семье.

Рыбы

Рыбам полезно расставить приоритеты в общении. Не стоит терять время, если нужно срочно найти информацию по животрепещущей теме, восстановить контакт из прошлого, заключить предварительное соглашение. А вот ответственные личные встречи и стратегические долгосрочные договоренности звезды советуют отложить до следующего года, когда у вас появятся дополнительные возможности и рычаги влияния.