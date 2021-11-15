Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

ОВЕН: В ноябре звёзды указывают на то, что овнам предстоит «поход в гору». А в горах, как известно, препятствия на каждом шагу. Поэтому будьте «на чеку» и настройтесь на разного рода нежданчики. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

ТЕЛЕЦ: Гармоничный период, постарайтесь воспользоваться влиянием звёзд и наладить личные и дружеские отношения, а также запустить проекты и реализовать задуманное.

БЛИЗНЕЦЫ: Звезды говорят о том, что если вы давно задумывались над сменой работы или деятельности, то сейчас самый благоприятный период сделать решительный шаг или маленький шажок в личном плане, для поступательного достижения этой цели. Кто готов — шагайте, кто в сомнении – напишите резюме.

РАК: В целом ровная неделя. Без взлётов и падений. Перчинку в этот спокойный период добавит лёгкий флирт, уж кто- кто, а вы мастер «закружить и спрыгнуть».

ЛЕВ: Вам необходимо погрузиться в атмосферу семьи, напитаться силами и любовью близких. Кровь — не вода, и в этом смысле энергию для будущих проектов и решений можно почерпнуть, только общаясь с близкими людьми.

ДЕВА: Благоприятный период ждёт дев. Отбросьте все условности, общайтесь, встречайтесь, наслаждайтесь жизнью. Идите на свидания, соглашайтесь на встречи в новой компании, расширяйте ближний круг и радуйтесь жизни.

ВЕСЫ: Стабильный период в плане финансовой сферы, если не поддаваться на рекламные акции и предложения и пропускать влияние «чёрных пятниц» на ваш кошелёк.

СКОРПИОН: Для вас наступает период преображения. Это касается как внешних изменений, так и возобновления активной деятельности по проектам, к которым, казалось, уже нет возврата. Главное не лениться.

СТРЕЛЕЦ: Вы сосредоточены на себе. Общение не приносит радости. А одиночество, напротив, успокаивает и даёт силы. Слушайте внутренний голос и следуйте указаниям сердца.

КОЗЕРОГ: У вас в целом неплохая неделя. Звёзды рекомендуют не откровенничать и работать самостоятельно, а не в команде. Результат только улучшится и репутация «не подмокнет».

ВОДОЛЕЙ: Вы знаете, что являетесь ключевой фигурой в проекте. Но будьте осторожны с такой самооценкой. Один неверный шаг и наработки превратятся в карточный домик. Оставьте уверенность внутри себя, не транслируйте её во вне.

РЫБЫ: Звёзды помогают расширить интеллектуальные границы. Воспользуйтесь этим. Включите в мозге «турбо – режим». Вас ждут новые открытия и, возможно, знания, полученные здесь и сейчас, помогут дотянуться до «звёзд».

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]