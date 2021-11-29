Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

Овен

Эта неделя благоприятна для решительных действий и прямолинейных заявлений. Вы можете наладить отношения с коллегами и начальством, привести в порядок документацию. В среду все двери будут открыты для осуществления ваших планов. Пятница может оказаться для вас днем сложным, когда, погнавшись за выгодным личным или деловым предложением, вы рискуете угодить в ловушку.

Телец

Постарайтесь завершить дела, которые вы столь долго откладывали в самый дальний ящик. Еще несколько дней промедления, и вам уже не удастся решить эти вопросы в одиночку, придется просить помощи. Работа грозит занимать много времени, однако не принести большого дохода. Но своей энергичностью и активностью вы сможете укрепить свои позиции. Не забывайте о своем доме, наведение порядка и создание комфорта в нем — тоже немаловажная для вас задача на выходные.

Близнецы

На этой неделе весьма желательно сдерживать негативные эмоции, тем более, что на самом деле ситуация меняется в вашу пользу и вы очень скоро получите желаемое, даже если уже не верите и готовы опустить руки. Если ваша душа попросит покоя и одиночества, устройте себе передышку, это благоприятно отразиться на вашем здоровье. Больше отдыхайте, гуляйте и мечтайте.

Рак

Наступает достаточно активная, наполненная событиями неделя. Возможны поездки, контакты с партнерами и обсуждение новых проектов. Во вторник ваши замыслы удачно реализуются, чего не скажешь о последующих двух днях, когда можно ждать бурного столкновения ваших интересов с интересами окружающих. Однако к пятнице мир будет восстановлен. В выходные вашу душу согреет забота любимого человека и встречи с друзьями, которые вас порадуют.

Лев

Во вторник перед вами могут открыться новые карьерные горизонты. Дела на работе обстоят благополучно и не очень беспокоят вас. Но не стоит останавливаться на достигнутом, самое время наметить проекты на будущее. В конце недели родственникам понадобится ваша поддержка и помощь. Уделите больше внимания и своим детям. Однако постарайтесь рассказывать о себе как можно меньше, в том числе друзьям и семье. Обогатите себя в выходные новыми приятными впечатлениями. Поездка за город будет весьма удачной.

Дева

Эту неделю нужно начать с анализа ситуации. Если вас что-то не устраивает на работе или в личной жизни, поймите, как это изменить. Не нужно обострять отношения, но и молча терпеть тоже не стоит. В среду вам придется принять ответственность не только за свои действия и поступки, но и за дела других людей. В пятницу желательно оградить себя от ненужных встреч. В субботу вы будете склонны сгущать краски, что чревато конфликтной ситуацией.

Весы

Успех будет зависеть от вашего умения быстро обучаться и применять полученные знания на практике. Начальство поможет вам в достижении поставленной цели, но она должна быть реальной. В среду вы станете более чувствительны к мнению окружающих. Не цепляйтесь за свое прошлое, лучше ищите новое применение своим талантам. В четверг может поступить важная информация, которую будет необходимо перепроверить. В пятницу будьте осторожны при общении с коллегами, не рассказывайте им личные тайны.

Скорпион

На этой неделе окружающие будут прислушиваться к вашему мнению, не упустите возможность повлиять на ситуацию и получить солидную прибыль. В среду используйте только проверенные методы, нововведения подождут. Будет нелишне следовать советам близких людей, они желают вам добра. Не стесняйтесь обращаться к ним за помощью. В выходные позвольте себе сбежать с любимым человеком от всех забот и проблем.

Стрелец

Ваши планы постепенно начинают реализовываться. Своей энергичностью и активностью Вы сможете укрепить свои позиции. Это будет активная неделя, которая принесет прибыль, но грозит эмоционально вымотать вас, поэтому выходные лучше провести в комфортной, камерной обстановке с приятными для вас людьми. Не забывайте о доме и семье.

Козерог

Неделя располагает к новым знакомствам. Умный совет, незаметно подсказанный начальству, может благоприятно отразиться на вашей карьере. Постарайтесь избегать критики коллег, она может быть сколь угодно справедливой, но весьма неуместной. Блесните своей эрудицией, окружающие это оценят. Возможно продвижение вверх по социальной лестнице, если вы не станете останавливаться на достигнутом.

Водолей

Для вас эта неделя грозит разочарованием. Возможно, вы узнаете об интригах коллег или об измене супруга. Не отчаивайтесь. Вы преодолеете все преграды. И выйдете на новый уровень. Среду лучше посвятить мелким делам, прежде всего — бумажным. В выходные наилучшим способом отдохнуть будет демонстративное ничегонеделание.

Рыбы

Наступает благоприятное время для карьерных достижений, но для этого вам придется повысить свой профессиональный уровень. Во вторник проявите решительность и активность, а если возникнут какие-то неточности, то ближайшее будущее расставит все по своим местам. Не отказывайтесь от денежной помощи, если ее предложит близкий человек. В пятницу лучше не планировать деловых встреч и переговоров с партнерами, вас вряд ли поддержит начальство. А вот в выходные можно и поработать, если это будет хорошо оплачено.

Гороскоп представлен сайтом astrorok.ru