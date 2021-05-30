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РИА «7 новостей» публикует гороскоп на 31 мая. Что сулят нам звёзды в последний день весны 2021 года?

Овен

В вас сегодня будет много энергии. И это, конечно же, заметят коллеги. Готовьтесь к тому, что на вас попытаются взвалить чужие задачи. Давайте отпор лентяям и сконцентрируйтесь только на своих задачах. К вечеру может ухудшиться самочувствие. Не пугайтесь, скорее всего, это банальное переутомление. Поможет справиться с апатией встреча с друзьями.

Телец

Чтобы добиться успеха в деле, придётся хорошо потрудиться. Но не бойтесь, на первый взгляд, неразрешимих задача. Если поломать над ними голову часик-второй, решение найдётся. Вечер отлично подходит для романтического свидания. Пригласите свою вторую половинку в ресторан. Сейчас партнёру, как никогда, нужно ваше внимание.

Близнецы

Близнецы находятся на пороге больших изменений в жизни. Ошеломительные сюрпризы в личной жизни, высокие достижения в хобби… Но не забывайте о работе. Начальник замечает, что мыслями вы не в офисе. Всё может закончиться плачевно, если не возьмёте себя в руки. Запланированная давно поездка отлично сложится, если не будете брать с собой в дорогу лишних людей. Следите за тем, что рассказываете друзьям. Среди них появились завистники.

Рак

В последнее время вы очень много работаете. Пора вознаградить себя отпуском. Но если соберётесь в путешествие, скорее всего, успехом оно не увенчается. Лучше останьтесь дома и займитесь любимым делом. Кстати, пора обратить внимание на здоровье. Особенно если давно тревожат желудок и печень. Самолечением заниматься не стоит, скорее записывайтесь к врачу.

Лев

Кажется, лев совсем запутался в отношениях со своей второй половинкой. Скандалы и ссоры забирают последние силы. Кажется, что оставаться вместе нет больше никакого смысла. Попробуйте вместе съездить на природу или сходить на шоппинг. Вы так увлечётесь, что забудете о прежних обидах. На работе всё складывается удачно. Готовьтесь к повышению! В финансовом плане всё тоже благополучно. Возможны небольшие финансовые траты, но на вашем благосостоянии они никак не отразятся.

Дева

Девы погружаются в режим многозадачности. От вас будут требовать много и точно в срок. Кто-то из коллег поиграет на ваших нервишках. Но не обращайте внимание, скоро это закончится. Будьте готовы к серьёзным тратам на потребности своих близких. Вечером стоит собрать семью за ужином и обсудить то, о чём давно не успевали поговорить.

Весы

Оракул говорит, что весам пора отправляться в путешествие. Если вы считаете, что сейчас не время, то глубоко ошибаетесь. На работе в отношениях с начальством полнейший хаос? Попробуйте взять отпуск. Скорее всего, вы просто устали. Дома вечером будут ждать не самые приятные новости. Держите себя в руках, от вашего хладнокровия и спокойствия зависит исход событий.

Скорпион

Скорпионы 31 мая будут на высоте. Начальник задумывается о вашем повышении, вторая половинка жаждит встречи с вами, чтобы рассказать интересную новость. Не бойтесь сегодня говорить правду. И вообще старайтесь не молчать. От ваших инициатив зависит положительный исход многих день. Вечером постарайтесь расслабиться. Тёплая ванна, чтение — вот, что поможет забыть о трудностях в финансах.

Стрелец

Этот день для стрельца — словно минное поле. Один неверный шаг, и вас ждут большие неприятности. Пора сходить к врачу и проверить здоровье. Возможно неожиданное денежное поступление. Отложите эти деньги, вам они ещё понадобятся. Ваш партнёр готовит для вас сюрприз. Если вдруг догадываетесь об этом, делайте вид, что ничего не понимаете. Второй половинке очень хочется вас порадовать.

Козерог

Козероги сейчас находятся во власти серьёзных раздумий. Хочется бросить всё и поменять направление жизни. Но стоит ли овчинка выделки? На работе конфликты утихнут, и вы снова сможете заняться делами. Скорее всего, вам подбросят несколько срочных задач. Сосредоточьтесь на них. Скорее всего, от качества их выполнения зависит ваша карьера.

Водолей

У водолея благоприятный период для садово-огородных дел. Пора отправляться на дачу и навести там порядок. Домашние удивятся вашей работоспособности. Вам удаётся всё и даже больше. Снять напряжение помогут спорт и йога. Если вдруг чувствуете, что вы не на своём месте, обновите резюме. Вполне возможно, что скоро вам предложат интересную работу с достойной оплатой.

Рыбы

Рыбам оракул советует не тревожиться по пустякам в начале дня. Возможен откровенный разговор с коллегой по работе. Постарайтесь не пересказывать никому то, что услышали. Хорошие новости сегодня придут от старого друга. Вечером можно отправиться за покупками. Удастся купить хорошую вещь с большой скидкой.