- Advertisement -

РИА «7 новостей» публикует гороскоп на 30 мая. Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

Овну придётся сегодня быть особенно старательным, чтобы успеть выполнить всю намеченную работу. Не позволяйте себе «залипаний» в соцсети и разговоры по телефону. Лучше обратите внимание на невыполненные задачи. Если что-то пойдёт не по плану, карьера окажется под угрозой. Вечер проведите с родными. Они давно вас не видели и жаждут вашего внимания.

Телец

Оракул советует Тельцам быть осторожными в общении с начальством. Хотели сегодня отдохнуть, но шеф срочно просит выйти на работу или выполнить сверхурочные задания? Соглашайтесь. Получите за это хорошую прибавку к зарплате. Кому-то захочется поменять работу, партнёра и место жительства. Не рубите с плеча, подумайте, стоит ли это того. Чтобы расслабиться, займитесь йогой или медитацией.

Близнецы

Близнецов ожидается прекрасный в плане финансовых поступлений день. Друзья вернут долги, в неожиданном месте дома найдётся заначка, о которой вы забыли. А, быть может, вас и вовсе ждёт выигрыш в лотерею. Но деньги не тратьте на себя, лучше отложите. В ближайшее время события сложатся так, что об этом вы ничуть не пожалеете. Обратите внимание на здоровье ЖКТ. Быть может, пора провериться у доктора?

Рак

Отношения с избранником могут зайти в тупик. Вдохните, выдохните… и поставьте себя на место своей второй половинке. О вас беспокоятся не просто так. Вы слишком часто стали задерживаться на работе и брать на себя слишком много дел. Подумайте, стоит ли овчинка выделки? Вечером возможна приятная встреча, которая многое поменяет в вашей жизни.

Лев

Собственнический характер льва вновь помешает ему в отношениях с близкими. Пора уже понять, что люди — на ваша личная вещь, и им свойственны личные границы. Начальство не оценит ваши идея. Пока… Так что отложите задуманное на потом. С коллегами будьте немногословны. Кто-то так и ждёт, что вы сболтнёте лишнего. В дальнейшем эти слова могут лихо обернуться против вас.

Дева

Девы сегодня в ударе. Вам удаётся всё: и рабочие вопросы решать в два счёта, и помогать близким. Найдётся то, что вы долго искали. Не жалейте деньги на здоровье. Пора уже запастись витаминами и устроить себе долгожданный отдых. Путешествие пока что не планируйте. Вряд ли найдётся достойная компания.

Весы

День у Весов сложится удачно. С утра сделайте зарядку или примите контрастный душ, чтобы скорее прийти в норму. Продумайте до мелочей все свои планы, не упустите важное. Стабильное инансовое положение пошатнётся вынужденных трат, это нормально. Есть шанс найти подработку, если хотя бы часок посидеть за компьютером вечером.

Скорпион

Гороскоп рекомендует Скорпиону взять на контроль всё, что связано с личной жизнью. Не каждому дано узнать свое будущее, а вы сегодня проявите чудеса провидения. Родственники помогут разрешить серьёзные проблемы. И не только бытового плана, но и любовного. Ждите хороших новостей от человека, с которым давно не общались. Не исключена поездка.

Стрелец

Сегодня не отказывайтесь от командировки. С неё начнётся ваш головокружительный карьерный взлёт. Обратите внимание на здоровье суставов и мышц. Пора заняться своим телом. Начните с вечерних прогулок, возьмите абонемент в зал, проконсультируйтесь с врачом. Приятная новость придёт от человека, которого раньше вы считали недоброжелателем.

Козерог

Сегодня не бойтесь экспериментировать. Ваши коллеги удивятся вашим идеям. Начальство, возможно, вызовет вас на серьёзный разговор, итог которого будет зависеть от вашей смекалки. Знания, полученные ещё в подростковые годы, помогут выбраться из сложных обстоятельств. Готовьтесь к приятному вечеру с любимым человеком.

Водолей

Для того, чтобы Водолею выполнить ряд заданий, потребуется полная тишина. Вам даже радио и телефон нужно выключить. Вот тогда результат удивит. Насыщенные события в семейной жизни отразятся и на бытовой сфере. Вы так лихо справитесь с ремонтом, что профессионалы позавидуют. Полезно поменять рацион питания.

Рыбы

30 мая у Рыб будет настроение поэтическое и романтическое. Не мудрено, ведь вы на пороге глобальных перемен в личной жизни. Сочиняйте и пойте, танцуйте и рисуйте – запретов нет ни на что. Наоборот, всё это поможет протиснуться в первые ряды знаменитостей. Не игнорируйте внешний образ, он тоже требует изменений. Сходите к косметологу