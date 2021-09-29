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Среда, 29 сентября, 2021
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Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

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Овен: Вам сегодня придёт приятный и неожиданный денежный презент.

Телец:  В вашей поддержке сегодня очень нуждаются близкие.  Откликнитесь на просьбу даже если придётся отпроситься с работы.

Близнецы: Вы  сегодня много отвлекаетесь от работы для решения личных проблем. Начальство всё видит и  последствия не заставят себя ждать.

Рак: Вы сегодня не эффективный сотрудник. Поэтому лучше взять отгул и полениться дома.

Лев: Сегодня на работе случится то,чего вы давно ждали. Не упустите свой шанс.

Дева:  Звёзды предостерегают — не давайте сегодня деньги в долг, даже друзьям.  Найдите вескую причину для отказа, чтобы никого не обидеть.

Весы:  С агрессивным подходом сегодня дела не решаются. Выпейте капель, досчитайте до 10, и только потом начинайте разговаривать с людьми.

Скорпион: День наполнен энергией личного плана. Романтик, свидание — даже с самим собой, прогулка по парку, книжка — все перечисленные опции сегодня работают зачётно.

Козерог:  На работе зреет конфликт, в воздухе витает напряжение. Держите себя  в руках.

Водолей: Сегодня день здоровья. Сдайте анализы, сходите к врачу.

Рыбы: Будьте в потоке, идите навстречу судьбе.Возможна встреча, которая перевернёт ваш мир.

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