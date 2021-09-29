Гороскоп на 29 сентября для всех знаков зодиака

Овен: Вам сегодня придёт приятный и неожиданный денежный презент.

Телец: В вашей поддержке сегодня очень нуждаются близкие. Откликнитесь на просьбу даже если придётся отпроситься с работы.

Близнецы: Вы сегодня много отвлекаетесь от работы для решения личных проблем. Начальство всё видит и последствия не заставят себя ждать.

Рак: Вы сегодня не эффективный сотрудник. Поэтому лучше взять отгул и полениться дома.

Лев: Сегодня на работе случится то,чего вы давно ждали. Не упустите свой шанс.

Дева: Звёзды предостерегают — не давайте сегодня деньги в долг, даже друзьям. Найдите вескую причину для отказа, чтобы никого не обидеть.

Весы: С агрессивным подходом сегодня дела не решаются. Выпейте капель, досчитайте до 10, и только потом начинайте разговаривать с людьми.

Скорпион: День наполнен энергией личного плана. Романтик, свидание — даже с самим собой, прогулка по парку, книжка — все перечисленные опции сегодня работают зачётно.

Козерог: На работе зреет конфликт, в воздухе витает напряжение. Держите себя в руках.

Водолей: Сегодня день здоровья. Сдайте анализы, сходите к врачу.

Рыбы: Будьте в потоке, идите навстречу судьбе.Возможна встреча, которая перевернёт ваш мир.