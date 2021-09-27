Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

Овен: После трудового дня не спешите домой. Лучше отправьтесь за покупками или погуляйте с друзьями. Это спасёт от возможного недопонимания домочадцев.

Телец: Важные рабочие вопросы необходимо решить до обеда. Во второй половине дня найти консенсус с коллегами не представляется возможным.

Близнецы: Противоречивый день. Если в первой половине дня всё хотя бы как-то складывается, то вторая половина — «Федорино горе».

Рак: После обеда возьмите отгул. Пришло время для общения с близкими людьми, которых давно не видели. Они начинают думать,что в ваших отношениях что-то не так.

Лев:Работа в одиночестве принесёт результат.Сегодня вы не командный игрок.

Дева: 28 декабря будьте внимательны с финансовыми документами. Ничего не подписывайте, пока не будете уверены в правильности расчетов.

Весы: Ваша самооценка сегодня «ниже плинтуса» Купите шоколадку, выпейте кофейку и выше нос.

Скорпион: Хороший день для встреч с партнёрами, спонсорами, меценатами.

Козерог:Смешанный ритм работы поможет достигнуть отличного результата. С утра командный штурм, после обеда проработка деталей в одиночку.

Водолей: На утро запланируйте деятельность,связанною с творчеством. Начинайте считать деньги после обеда.

Рыбы: Если вы на удалёнке, то поработать получится. В офисе всё будет отвлекать, и в конце концов вы махнёте рукой на работу и начнете листать инстаграм.