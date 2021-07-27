Гороскоп на 28 июля для всех знаков зодиака

- Advertisement -

Овен: Сегодня не стоит «включать директора» дома. Родственники сами разрулят неловкую ситуацию, а вы сбережете нервы.

Телец: 28 июля тельцы проживут очень комфортный и приятный день. Расслабляйтесь и получайте удовольствие.

Близнецы: Будьте аккуратнее не солнце. Особенно, если у вас есть проблемы с сердцем и сосудами.

Рак: Сегодня лучше не строить планы. Всё пойдёт не по графику. Плывите по течению.

Лев: Решайтесь и пишите заявление. Вам пора в отпуск.

Дева: На работе все прекрасно. А вот в личной жизни вы пытаетесь перетянуть одеяло на себя, а это ник чему хорошему не приведёт.

Весы: Во-первых, вам не отвертеться от общественной нагрузки .Во-вторых, будьте начеку в финансовых делах, не упустите шанс.

Скорпион: Ваши умения сегодня произведут фурор. Больше инициативы. Возможен приезд нежданных гостей.

Стрелец: Вы сегодня — человек без кожи. А надо бы одеть броню. Если не получается, то пора в отпуск.

Козерог: Сегодня лучше воспользоваться такси и не садиться за руль автомобиля.

Водолей: Вы сегодня- фонтан идей. Только коллеги вас не понимают. Уединитесь и зафиксируйте мысли. Скоро они окажутся ценными

Рыба: Вы решили расслабиться, а зря. Впереди поле не пахано. Впрягайтесь.