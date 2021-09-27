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Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 27 сентября для всех знаков зодиака

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Овен: После трудового понедельника встреча с друзьями- лучшая идея для вечера.

Телец: Оплаченные вовремя счета  послужат залогом  своевременного прихода денежных средств и к вам на личный счёт.

Близнецы: Сегодня, несмотря на понедельник, отличный день для свидания.

Рак: Если вы  работаете удалённо, то сегодня сможете прекрасно потрудиться и не во вред работе побыть с близкими.

Удачный день для оплаты штрафов, квартплаты и прочих ежемесячных финансовых платежей.

Лев: У вас сегодня насыщенный день. И с друзьями поболтать успеете, и поработать, и даже онлайн -шоппинг осуществите.

Дева: Работа сегодня приносит радость. Ваш КПД выше всяких позвал.

Весы: Вы сегодня ленитесь, нежитесь, и вспоминаете выходные. Соберитесь! Рабочая неделя только началась.

Скорпион: Сегодня на пользу пойдёт работа в одиночестве. А лучше взять выходной.

Козерог: Работа и ещё раз работа!!!  После разговора с начальником возможно повышение.

Водолей: На работу сегодня не стоит тратить много сил.  Вечер проведите с семьей и приберегите эмоции для близких.

Рыбы: Творческие проекты зайдут на «ура», а вот текущая работа будет тяготить и радости не принесет.

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