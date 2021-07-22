Гороскоп на 23 июля

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Овен: Посвятите день домашним делам и общению с родными людьми. Спортивные игры с семьей на природе принесут положительные эмоции.

Телец: В этот день близкий человек искупает вас в любви и заботе. Расслабьтесь. Получайте удовольствие.

Близнецы: На работе принесут результаты креативные проекты. Ваши идеи будут востребованы.

Рак: Есть риск поддаться чувству ревности. Держите эмоции под контролем. Не выдавайте себя.

Лев: Сходите в книжный магазин и приобретите философскую книгу. Для вас откроется много новых знаний, которые будут использованы в дальнейшем.

Дева: Будьте толерантны. Следите за сказанным. Помните, что слово — не воробей.

Весы: Сегодня ваш день. Ловите удачу за хвост.

Скорпион: Поход в кино, театр или на общественное мероприятие будет очень продуктивным и полезным.

Стрелец: Будьте собраны. Контролируйте каждый шаг и каждое слово.

Козерог: Ваши коммуникативные способности необходимо разбудить. Дипломатия — ключевое слово этого дня.

Водолей: Для семейной жизни полезна совместная прогулка. Для укрепления отношений с коллегами тимбилдинг, или морской бой в обед

Рыба: Возможно именно сегодня вы встретите любовь своей жизни.