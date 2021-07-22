Гороскоп на 23 июля

Овен: Посвятите день домашним делам и общению с родными людьми. Спортивные игры с семьей на природе принесут положительные эмоции.
Телец: В этот день близкий человек искупает вас в любви и заботе. Расслабьтесь. Получайте удовольствие.
Близнецы: На работе принесут результаты креативные проекты. Ваши идеи будут востребованы.
Рак: Есть риск поддаться чувству ревности. Держите эмоции под контролем. Не выдавайте себя.
Лев: Сходите в книжный магазин и приобретите философскую книгу. Для вас откроется много новых знаний, которые будут использованы в дальнейшем.
Дева: Будьте толерантны. Следите за сказанным. Помните, что слово — не воробей.
Весы: Сегодня ваш день. Ловите удачу за хвост.
Скорпион: Поход в кино, театр или на общественное мероприятие будет очень продуктивным и полезным.
Стрелец: Будьте собраны. Контролируйте каждый шаг и каждое слово.
Козерог: Ваши коммуникативные способности необходимо разбудить. Дипломатия — ключевое слово этого дня.
Водолей: Для семейной жизни полезна совместная прогулка. Для укрепления отношений с коллегами тимбилдинг, или морской бой в обед
Рыба: Возможно именно сегодня вы встретите любовь своей жизни.