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Четверг, 22 июля, 2021
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Гороскоп на 22 июля

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Гороскоп на 22 июля
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Овен: Сегодня займитесь подсчётом своих личных денежных средств.

Телец: Сегодня отличный день для детокса. Алкоголь и шашлыки  не употреблять. Брокколи и  смузи, то,что доктор прописал.

Близнецы:  Сегодня звёзды благоволят влюблённым и романтикам. В магазин за игристым и на свиданье. Всё получится.

Рак:  Рисуйте, пойте, создавайте. Всё получится. Уборку и рутину лучше отложить на другой день.

Лев: Ваше спасение сегодня — работа. Останетесь дома  — не избежать конфликтов и ссор.

Дева:Вас ждёт неожиданный сюрприз. В плане финансов всё складывается удачно, но финансовые обязательства никто не отменял. Не откладывайте их выполнение на потом.

Весы:  С раннего утра займитесь решением юридических вопросов. Если до обеда успеете, всё пойдёт «как по маслу».

Скорпион: И чтец, и жнец, и на дуде игрец — это сегодня вы. Постарайтесь сделать так,чтобы вас хватило на всё.

Стрелец: С утра вы будете мечтать о уединённом отдыхе с книгой у моря, а уже вечером зажигать в клубе и пить коктейли.

Козерог: Мечтайте и наслаждайтесь жизнью.Релакс сегодня на пользу здоровью.

Водолей:  Вы сегодня в меланхолии. Постарайтесь не переносить внутреннее состояние на окружающих — они могут не понять.

Рыба: Сегодня очень удачный день. Вы откроете свой ящик Пандоры, но содержимое окажется полезным и важным для вас.

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