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РИА «7 новостей» публикует гороскоп на 16 апреля? Что сулят нам звёзды в этот день?

Овен

16 апреля у Овна сложится замечательно, если отбросить со счетов всё, что мешает активной работе. На календаре пятница, можно получить отличный результат за все проделанное. Ориентируйтесь на то, что подсказывает сердце. Интуиция тоже окажет огромную помощь, если обратиться к ней вовремя. Главное – душевное состояние, а не наличие денег.

Телец

В финансовом плане хороший день у Тельца, который не привык сорить деньгами. Ничто не помешает воплотить в жизнь давние цели, если уже есть предпосылки для активной деятельности. Смело беритесь за все новое, знакомьтесь и принимайте во внимание критику. Она больно не ударит, а подтолкнет к конструктивным решениям. Обязательно займитесь хобби.

Близнецы

Сегодня Близнецам предстоит немало понервничать и за себя, и за других людей. Предстоит череда разочарований, но позже поймете, что поступили правильно. Особенно, если вопрос давно назрел, а разрешить его иначе было нельзя. Экономия в деньгах лишней не будет. Даже если финансовое положение стабильное. Вечером ждите приятных новостей.

Рак

Раку придется ставить перед собой новые цели, добиваться расположения влиятельных людей. Но это рабочий момент, без которого не обойтись. Не тратьте энергию впустую, иначе опустошитесь до максимума. Планы в семейной жизни реализуются, можете не переживать по поводу бытовых вопросов. Не отказывайтесь от личных поездок.

Лев

В этот день Льву вряд ли будет что-то даваться легко. Наоборот, трудностей в реализации планов не избежать. Серьезнее отнеситесь к людям, с которыми решили взаимодействовать в деловой сфере. Чуточка негатива с вашей стороны и возникнет конфликт. За все то, что происходит в личной жизни, будьте ответственны. Откажитесь от дальней поездки.

Дева

Выдержка и уверенность в себе – вот, что сегодня поможет достичь успеха Деве. Главное, что задатки для этого уже есть. Не предпринимайте шаги в делах, где вы мало разбираетесь. Вас ценят и уважают, а это важно в коллективе. Козырем в личной жизни будет ситуация, возникшая не по вашей инициативе. Раскрывайте свои карты смелее.

Весы

Чрезмерная тяга к правде навредит Весам. Обязательно контролируйте желания и не поддавайтесь провокациям. Есть вероятность, что вас водят занос. Причем эти люди давно вам знакомы. Проблемы в финансовой сфере разрешаться быстрее, чем ожидали. Возвращенный долг поможет избежать лишних трат и ненужных вложений. Отношения с партнером гармоничные.

Скорпион

Гороскоп предсказывает Скорпиону немало интересных предложений и благородных поступков в вашу честь. И это необязательно любовь или страсть. Рабочий процесс приведет к укреплению репутации и получению прибыли. Первым делом, как придете домой – отдохните. Спокойно, без анализа прошедшего дня и драматизации. Берегите здоровье.

Стрелец

Для достижения целей Стрельцу нужно лишь быть метким и ловким. Словно Робин Гуд, вы должны проявить все свои лучшие качества. Хороший день для налаживания отношений с людьми, отдыха на природе и поглощения новой информации. Аккуратно заполняйте бумаги, бланки и оформляйте документы. Есть вероятность глобальных ошибок.

Козерог

Козерога ждет успешный день, если не сделать саму себе подножку. Хорошо сложатся поездки и мероприятия, ведущие к карьерному росту. Энергетический запас великий, не разменивайтесь на мелочи и решение ненужных вопросов. В питании соблюдайте режим и посидите на щадящей диете. Физические нагрузки пойдут во вред организму, лучше отдохните.

Водолей

Наконец-то наступили выходные, как долго Водолей ждал этого момента. Можно не думать о работе, финансах и коллегах. Но от домашних и бытовых дел вас никто не освобождал, принимайте все это достойно. Для одиноких людей судьба приготовила массу искушений и соблазнительных предложений. Будьте внимательнее к тем, с кем знакомитесь.

Рыбы

16 апреля Рыбы будут стремиться к постижению каких-то тайн, которые им, по сути, не нужны. Главное, чтобы близкие люди были рядом – живые и здоровые. Организуйте поездку за город, на турбазу или путешествие по знакомым местам. Такие мероприятия пойдут на пользу, помогут абстрагироваться от проблем. Примиритесь к теми, с кем были в ссоре.